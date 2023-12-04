援烏預算將告罄 白宮促國會盡快撥款：錢和時間都不多了

白宮管理及預算局（OMB）局長楊恩寫公開信給參眾兩院的領導人，表明美國對烏克蘭的援助將在月底告罄。（路透）

拜登 政府10月提出的援外預算 追加案未獲批准，白宮4日致函國會示警，援助烏克蘭 的預算月底告罄，「剩下的錢和時間都不多了」，盼議員們盡快撥款。

此外，美軍參謀首長聯席會議副主席格雷迪（Christopher Grady）在華府智庫大西洋理事會表示，國防部為以色列、烏克蘭和台灣提供安全援助，而國會可以透過通過補充預算來確保這項支持堅定存續。

透過高達1060億美元的援外預算追加案，美國擬提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。

白宮管理及預算局（OMB）局長楊恩（Shalanda Young）寫公開信給參眾兩院的領導人，表明美國對烏克蘭的援助將在月底告罄，「我們快要把錢用完了，也沒剩多少時間」；若美國軍援斷炊，形同美國自己在戰場上朝烏克蘭的膝蓋開槍，徒增俄羅斯獲勝的可能性。

事實上，當拜登政府提出這項預算案時，共和黨議員就揚言反對，一來是支持烏克蘭的力道轉弱，不滿拜登政府將各種需求包裹提案；二是共和黨要求拜登政府加強管理境外移民，限制移民數量，以及反對白宮在追加預算案中提出支援移民的資金需求。

拜登政府規畫近140億美元的邊境安全經費，包含雇用更多的邊境巡邏隊和庇護作業官員，並打造拘留設施；然共和黨還不滿意，他們希望恢復川普時代對付邊境移民的嚴格辦法。

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）回應，民主黨的努力還不夠，拜登政府還沒解決共和黨議員提出的合理擔憂，包含對烏克蘭缺乏清晰戰略、解決衝突的途徑，並充分確保由美國納稅義務人所提供的援助資金能被究責。

強生在社群平台X發文稱，「共和黨眾議員們已決定，任何國家安全的補充法案都必須從我們自己的邊境開始。」

強生的態度顯示行政和立法部門再次因重大法案陷入僵局，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，投票反對援助烏克蘭，都會損害民主並幫助獨裁，形同投票支持一個導致俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）更容易獲勝的結局。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）2日接受德國媒體專訪說，戰爭分階段發展，無論好壞時刻都應該支持烏克蘭，以及為壞消息做好準備；即便烏克蘭近期的反攻沒有重大進展，但小型勝利對結束戰爭來說也是很重要的。

史托騰柏格持續敦促盟友支持烏克蘭，他說，「我們愈支持烏克蘭，戰爭就會愈快結束。」