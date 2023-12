十多萬名「特別移民少年身分法」年輕移民苦等綠卡

這些年輕移民申請「特別移民少年身分法」已經通過,卻遲遲沒有拿到綠卡。(美聯社)

移民權益倡議組織4日公布最新分析報告指出,聯邦移民法律「特別移民少年身分法」(Special Immigrant Juvenile Status,SIJS)是針對21歲以下曾遭虐待、遺棄或疏於照顧的青少年推出,讓年輕移民取得拿到綠卡 的合法管道,但過去兩年內積案數量翻倍,如今有10多萬名外國出生的年輕移民正在等候居留權批准,恐怕要好幾年才能拿到綠卡。等候綠卡期間,這些年輕移民無法取得聯邦學貸或聯邦健保 計畫,由於缺乏永久居留權保障,害怕被驅逐出境的擔憂依然存在。

「停止特別移民少年身分法積案聯盟」(End SIJS Backlog Coalition)與杜蘭法學院(Tulane Law School)移民權益診所(Immigrant Rights Clinic)4日公布根據聯邦統計數據的最新分析報告指出,根據「特別移民少年身分法」提出申請而在等候綠卡的外國出生年輕人目前有10多萬人,但在2021年時則只有接近4萬5000人。

杜蘭法學院移民權益診所共同主任萊拉‧賀萊斯(Laila Hlass)指出,國會推出這項保護政策。目的在於確實改善弱勢年輕移民兒童的生活,「但事實上,由於等候期的緣故,這項計畫卻讓他們的人生變得出現更多不確定」。

國家廣播公司(NBC)報導,分析報告指出,截至今年3月1日為止,來自全球151個國家、累計10萬7000多名年輕移民被困在合法身分命運未卜的尷尬境地,雖然獲得人道假釋,可是卻一直沒能拿到永久居留權。

「停止特別移民少年身分法積案聯盟」與杜蘭法學院移民權益診所援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act,FOIA)向美國國籍暨移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services,USCIS)索取資料並提告後,取得聯邦政府的統計數據。

賀萊斯說,這些年輕移民申請「特別移民少年身分法」已經通過,卻遲遲沒有拿到綠卡。她說:「他們恐怕要等上好幾年才能拿到綠卡,五年或甚至更久。」

來自喬治亞(Georgia)的年輕移民匿名受訪時說,申請之後等待綠卡已超過一年半,對於取得永久居留權已失去信心。他說:「我已經22歲了,原本規畫的所有人生打算,如今都無限期暫停。」