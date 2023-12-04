十多萬名「特別移民少年身分法」年輕移民苦等綠卡

這些年輕移民申請「特別移民少年身分法」已經通過，卻遲遲沒有拿到綠卡。（美聯社）

移民權益倡議組織4日公布最新分析報告指出，聯邦移民法律「特別移民少年身分法」(Special Immigrant Juvenile Status，SIJS)是針對21歲以下曾遭虐待、遺棄或疏於照顧的青少年推出，讓年輕移民取得拿到綠卡 的合法管道，但過去兩年內積案數量翻倍，如今有10多萬名外國出生的年輕移民正在等候居留權批准，恐怕要好幾年才能拿到綠卡。等候綠卡期間，這些年輕移民無法取得聯邦學貸或聯邦健保 計畫，由於缺乏永久居留權保障，害怕被驅逐出境的擔憂依然存在。

「停止特別移民少年身分法積案聯盟」(End SIJS Backlog Coalition)與杜蘭法學院(Tulane Law School)移民權益診所(Immigrant Rights Clinic)4日公布根據聯邦統計數據的最新分析報告指出，根據「特別移民少年身分法」提出申請而在等候綠卡的外國出生年輕人目前有10多萬人，但在2021年時則只有接近4萬5000人。

杜蘭法學院移民權益診所共同主任萊拉‧賀萊斯(Laila Hlass)指出，國會推出這項保護政策。目的在於確實改善弱勢年輕移民兒童的生活，「但事實上，由於等候期的緣故，這項計畫卻讓他們的人生變得出現更多不確定」。

國家廣播公司(NBC)報導，分析報告指出，截至今年3月1日為止，來自全球151個國家、累計10萬7000多名年輕移民被困在合法身分命運未卜的尷尬境地，雖然獲得人道假釋，可是卻一直沒能拿到永久居留權。

「停止特別移民少年身分法積案聯盟」與杜蘭法學院移民權益診所援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act，FOIA)向美國國籍暨移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)索取資料並提告後，取得聯邦政府的統計數據。

賀萊斯說，這些年輕移民申請「特別移民少年身分法」已經通過，卻遲遲沒有拿到綠卡。她說：「他們恐怕要等上好幾年才能拿到綠卡，五年或甚至更久。」

來自喬治亞(Georgia)的年輕移民匿名受訪時說，申請之後等待綠卡已超過一年半，對於取得永久居留權已失去信心。他說：「我已經22歲了，原本規畫的所有人生打算，如今都無限期暫停。」