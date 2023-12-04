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貨船遇襲 美艦紅海擊落青年運動無人機 以哈衝突恐擴大

編譯盧思綸／即時報導
國防部3日證實三艘商業貨船在紅海遭到攻擊，卡尼號驅逐艦出動馳援，伊朗扶植叛軍「青年運動」宣稱作案，以哈衝突恐怕擴大至重要的海運貿易廊道。(路透)
國防部3日證實三艘商業貨船在紅海遭到攻擊，卡尼號驅逐艦出動馳援，伊朗扶植叛軍「青年運動」宣稱作案，以哈衝突恐怕擴大至重要的海運貿易廊道。(路透)

英國金融時報報導，美國國防部3日證實三艘商業貨船在紅海遭到攻擊，卡尼號驅逐艦（USS Carney）出動馳援，伊朗扶植叛軍「青年運動」（Houthis）則宣稱以無人機和飛彈作案，以哈衝突恐怕擴大至重要的海運貿易廊道。

美軍中央司令部（US Central Command）表示，在葉門的青年運動「由伊朗完全操控」，以彈道飛彈或無人機襲擊三艘商業貨船，卡尼號驅逐艦回應船隻求救訊號並擊落欲攻擊的無人機，無毀損及人員傷亡。

遇襲貨船涉及14個國家，包括隸屬英國貨船公司的「統合探索者號」（Unity Explorer）和兩艘散裝貨船受損，所幸無船員傷亡。

美軍中央司令部表示，「這些攻擊對國際商務和海事安全構成直接威脅，傷害來自世界各國船員的性命……，美國和盟友經過充分協調後考慮採取所有適當應對。」

近幾周，紅海海域航運業受到的威脅漸增，尤其前陣子青年運動上個月劫持以色列商人溫加（Abraham Ungar）旗下貨船，以此報復以色列攻擊哈瑪斯。

系列攻擊行動凸顯以哈衝突的局勢擴散到中東其他地區，恐怕對區域穩定和全球貿易帶來嚴重影響。

紅海以及區隔中東和非洲的海峽海域是世界上最重要的貿易走廊，為亞洲和歐洲提供便捷航運。

伊朗 以色列 國防部

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