我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉詩詩被爆婚變 吳奇隆「最後誰留身邊」洩婚姻現況

中國男子在烏克蘭被判刑 因拍了烏軍防空武器畫面

COP28／陳文茜預錄影片現身峰會：氣候變遷比人類和平更重要

願景工程記者孫文臨／杜拜即時報導
知名主播陳文茜以預錄影片的方式登上聯合國周邊會議。（願景工程記者孫文臨／攝影）
知名主播陳文茜以預錄影片的方式登上聯合國周邊會議。（願景工程記者孫文臨／攝影）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在阿拉伯聯合大公國杜拜世博城盛大舉行。近期傳出身體狀況微恙的台灣知名主播陳文茜，今日以預錄影片現身聯合國周邊會議的會場。陳文茜表示，自己從2005年「文茜世界週報」開播以來，已連續18年參加氣候峰會，可惜今年因為身體因素無法前來杜拜，只能以預錄影片的方式參與。

陳文茜表示，會關注氣候變遷的人都不是為了自己，而是為了一個高於人類和平，更崇高的理想；氣候變遷是比和平更重要的議題，全球暖化是比戰爭更可怕的摧毀和大屠殺，氣候變遷的大屠殺不會只發生在烏克蘭、敘利亞或加薩，而會發生在全球各地。

另外，中研院退休研究員汪中和也以預錄影片的方式登場。他說，今年是人類有紀錄以來最熱的一年，氣候變遷狀況持續惡化，暖化升溫已快突破攝氏1.5度，有一個極為可怕的未來在等我們，洪水、暴雨、高溫、乾旱等災難會愈來愈多；我們不能再浪費時間，必須及早做好準備，穩定的糧食生產、水資源供給及防災規劃，提高國土韌性，拯救人類的生存。

主辦這場周邊會議的是JW生態工法協會理事長陳瑞文，他以華語開場：「我來自台灣。」他說，自己已經多次參加氣候峰會，到世界各地推廣海綿城市的工法及概念，希望能為氣候調適工作做出貢獻。

氣候變遷 氣候峰會 聯合國

上一則

COP28／雨林盜伐木跨國流竄 阿聯推氣候執法打擊犯罪

下一則

貨船遇襲 美艦紅海擊落青年運動無人機 以哈衝突恐擴大

延伸閱讀

你敢吃嗎？科學家大推吃「蛆」 營養價值高、美味不輸生蠔

你敢吃嗎？科學家大推吃「蛆」 營養價值高、美味不輸生蠔
2025大阪世博想像未來 AI服務人類餐桌端培養肉

2025大阪世博想像未來 AI服務人類餐桌端培養肉
李連杰練6塊肌 0體脂暈倒片場

李連杰練6塊肌 0體脂暈倒片場
李連杰已跟老婆交代好後事 曝當年體脂肪逼近零「拍片昏倒」

李連杰已跟老婆交代好後事 曝當年體脂肪逼近零「拍片昏倒」

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
中國北方流行的徽漿菌（或稱支原體）肺炎，引起關注，公衛專家提醒民眾防範。（路透）

中國黴漿菌疫情延燒 未來2-3周達高峰 美歐拉警報

2023-11-29 16:02

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重