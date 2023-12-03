COP28／陳文茜預錄影片現身峰會：氣候變遷比人類和平更重要

知名主播陳文茜以預錄影片的方式登上聯合國周邊會議。（願景工程記者孫文臨／攝影）

聯合國 第28屆氣候峰會 （COP28）正在阿拉伯聯合大公國杜拜世博城盛大舉行。近期傳出身體狀況微恙的台灣知名主播陳文茜，今日以預錄影片現身聯合國周邊會議的會場。陳文茜表示，自己從2005年「文茜世界週報」開播以來，已連續18年參加氣候峰會，可惜今年因為身體因素無法前來杜拜，只能以預錄影片的方式參與。

陳文茜表示，會關注氣候變遷 的人都不是為了自己，而是為了一個高於人類和平，更崇高的理想；氣候變遷是比和平更重要的議題，全球暖化是比戰爭更可怕的摧毀和大屠殺，氣候變遷的大屠殺不會只發生在烏克蘭、敘利亞或加薩，而會發生在全球各地。

另外，中研院退休研究員汪中和也以預錄影片的方式登場。他說，今年是人類有紀錄以來最熱的一年，氣候變遷狀況持續惡化，暖化升溫已快突破攝氏1.5度，有一個極為可怕的未來在等我們，洪水、暴雨、高溫、乾旱等災難會愈來愈多；我們不能再浪費時間，必須及早做好準備，穩定的糧食生產、水資源供給及防災規劃，提高國土韌性，拯救人類的生存。

主辦這場周邊會議的是JW生態工法協會理事長陳瑞文，他以華語開場：「我來自台灣。」他說，自己已經多次參加氣候峰會，到世界各地推廣海綿城市的工法及概念，希望能為氣候調適工作做出貢獻。