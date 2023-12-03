COP28／雨林盜伐木跨國流竄 阿聯推氣候執法打擊犯罪

阿拉伯聯合大公國副總理及內政部長阿札魯尼（Colonel Ahmed El Zarouni）發起國際氣候執法倡議，希望以跨國合作打擊環境犯罪行為。（願景工程記者孫文臨／攝影）

要阻止氣候變遷 ，不只要節能減碳、推動再生能源，還要嚴格執法。根據聯合國 估計，全球每年約有51億到1520億美元的非法木材貿易，占全球木材產量的15%到30%，在特定國家中甚至有9成的木頭產量都是非法盜伐木。

聯合國毒品及犯罪問題辦公室（UNODC）邊境管理處負責人科爾（Alan Cole）表示，近年來亞馬遜雨林遭到違法開發，不僅破壞生物多樣性及生態棲地，也是全球暖化持續惡化的主因。

為加強取締非法盜伐的跨國犯罪行為，阿拉伯聯合大公國發起「國際氣候執法倡議」（I2LEC），結合各國的執法技術、資源及經驗，協助打擊全球環境犯罪行為，共同阻止氣候變遷惡化。

聯合國生物多樣性公約（CBD）代理執行秘書庫柏（David Cooper）表示，生物多樣性為人們提供食物、藥物、住所；森林及海洋生態系統也有助於調節氣候、減緩氣候變遷。同時，生物多樣性是世界各地許多人的生計來源，對許多原住民來說，生物多樣性也是維繫傳統文化和身分認同，不可或缺的一部分。

庫柏表示，生物多樣性如此重要，守護生物多樣性卻很困難，光是從國境防止非法木材、礦產或是瀕危動物輸出並不夠，更重要的是棲地的守護工作。

巴西 力拚2030年雨林盜伐歸零 盼國際支持

科爾表示，保護自然森林及海洋環境，不僅可以避免生物多樣性喪失、水資源崩潰，也能為減緩氣候變遷做出貢獻，各國應將「減少森林盜伐」、「防止海洋退化」納入氣候變遷減緩工作。

巴西環境與可再生資源研究所（IBAMA）主席阿戈斯第尼（Rodrigo Agostinho） 表示，巴西有一半的領土是森林，但已經有一半的森林消失了，由於巴西的熱帶雨林面積龐大，因此非常難以管理，人力及預算限制更讓巴西森林保護工作千瘡百孔。

巴西的熱帶雨林盜伐狀況，並非一直如此嚴重，其實與執政者的態度有關。阿戈斯第尼指出，從2004年到2012年間，在巴西總統魯拉（Lula da Silva）第一任任內積極打擊雨林非法盜伐，讓盜伐量大減84%，但魯拉卸任後，2013到2021年非法砍伐量又大增175%。2022年魯拉帶領巴西勞工黨重新贏得執政權後，誓言積極保育熱帶雨林，目標要在2030年將盜伐情況減少至趨近於零。