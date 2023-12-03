崔天凱質問美國：真在意和平，支持和平統一台灣嗎？

大陸前駐美大使崔天凱稱，「中國統一了，就能從根本上消除台海局勢的不穩定性」。（圖／取自《澎湃新聞》）

大陸前駐美大使崔天凱 近日在一場公開演講中指出，國家統一還是分裂，領土完整還是山河破碎，事關大陸14億多人民和子孫後代能否享有和平的生活。因此，他質問美國：若美方真在意和平，願不願意公開表明支持和平統一？

據上海《澎湃新聞》報導，12月2日，「讀懂中國」國際會議在廣州開幕，以「百年變局下的中國新作為－擴大利益匯合點，建構命運共同體」為主題。崔天凱在當日的午餐演講環節發表演說指出，將「挑戰和取代美國的霸權」視為大陸在世界上的戰略意圖，是一種嚴重的誤解和誤判。大陸在世界上是反對霸權主義的，從來都不認同一兩個國家或小集團主導甚至統治世界。

崔天凱稱，「中國反對任何霸權企圖，不論來自何方，不論何人所為」。中國與許多鄰國友好合作，亞太地區情勢整體穩定，區域合作穩步推進，亞太經濟成為世界經濟成長的主要引擎之一。

他表示，若要為大陸外交風格找一個形象代表，他選擇形象有鮮明的西遊記孫悟空，「孫悟空忠誠堅定、善惡分明、本領高強，在中國家喻戶曉，從領袖到老百姓，從老人到小孩都喜歡，在國際上也很有名氣」。

崔天凱形容，外交工作是一門藝術，沒有最好只有更好。在大使館 工作，其實都有北京指示，不能自主創新，要按照指示來辦。「但在任何國家工作，必須知道你的工作對象，知道這個國家的特點、它的關切所在，它和中國的差別，有針對性的爭取讓他們聽明白」。哪怕對方不同意你的觀點，也要讓他明白你的邏輯，並尊重你的立場。

崔天凱認為，敘事反映認知、決定態度也影響行為。近年來，錯誤的敘事誤導輿論、煽動對抗、製造緊張，嚴重衝擊國際形勢，損害國家間關係，阻礙人類事業進一步發展，值得高度警惕。

崔天凱補充，大陸可能永遠也不會變成另一個美國。不管是有些人想這麼變，還是美國想讓大陸這麼變，美國也不會讓我們變成另外一個美國。如果大陸變得和美國一樣富有、一樣強大、一樣要全球霸權，美國第一個不答應，且「我們也不可能走上那條路，因為文化歷史傳統以及執政黨理念、國家性質、老百姓訴求不一」。

此外，崔天凱於會上還談及台海問題，他質問美國，美方總是說在台灣問題上最關心的是和平解決，但「對於我們中國人來說，國家統一還是分裂，領土完整還是山河破碎，事關14億多人民和子孫後代能否享有和平的生活」。

他強調，沒有統一，哪裡有持久的和平。如果美方真的在意和平，那中國的和平統一應該是最理想，並且最符合邏輯的結果，美方願不願意公開表明支持和平統一呢？

崔天凱指出，美方總好像在躲閃迴避這樣的表態，是不情願看到中國統一？還是對和平有所保留？而美方經常提及台海局勢影響地區穩定，「中國統一了，就能從根本上消除台海局勢的不穩定性」。