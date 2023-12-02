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賀錦麗：太多百姓被殺害 反對巴人強遷加薩以外難民營

編譯盧思綸／即時報導
副總統賀錦麗日前出席在杜拜的聯合國氣候峰會，表達強烈反對強行將巴勒斯坦人遷移至加薩以外地區。（路透）
副總統賀錦麗日前出席在杜拜的聯合國氣候峰會，表達強烈反對強行將巴勒斯坦人遷移至加薩以外地區。（路透）

紐約時報報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）2日表達強烈反對強行將巴勒斯坦人遷移至加薩以外地區，無論是目前遭遇以色列猛攻或以巴衝突結束後數天乃至數周內。

日前賀錦麗前往杜拜出席聯合國氣候峰會，結束和埃及總統塞西的會晤後，白宮聲明表示賀錦麗不認同將巴勒斯坦人遷往埃及或加薩以外的難民營，「副總統重申，美國在任何情況下都不同意強行將加薩或約旦河西岸的巴勒斯坦人遷移至其他地區」。

賀錦麗也概述美國對於以巴衝突後的加薩，「我們希望看到加薩和約旦河西岸在巴勒斯坦自治政府的領導下統一，而巴勒斯坦人民的心聲和期許必須是統一的核心，」並補充哈瑪斯必然不能再統治加薩。

另外，以色列傳出部分官員建議衝突結束後將加薩邊境往內縮以設置「緩衝區」，對此賀錦麗亦表示不贊成，美國不會允許「重新畫設加薩邊境」。

除此之外，賀錦麗也在聲明中針對以色列造成加薩嚴重傷亡作出至今最強烈的表態。

路透報導，賀錦麗表示認同以色列自我保衛的權利，可是必須遵守國際和人道法律，隨著以色列和哈瑪斯的休兵協議告終，國防軍再度展開空襲砲擊，導致「太多無辜的巴勒斯坦百姓被殺害」。

賀錦麗向記者透露，「看到不計其數來自加薩的平民受難，還有那些畫面和影片，實在讓人備受打擊。」

另一方面，當地平民也憂心以軍恐怕向南加薩發動地面攻擊，使得避難區域被限縮，最終不得不撤退至埃及。

對此以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，以色列將持續和美國及國際組織合作規畫「安全區」供加薩平民避難，「這點非常重要，我們無意傷害人民，但有非常強烈的意圖要打擊哈瑪斯」。

加薩 賀錦麗 以色列

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