聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權

前總統川普因2021年1月6日國會暴動相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。（美聯社）

華府特區 聯邦上訴法院1日裁定，前總統川普 因2021年1月6日國會暴動相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。

有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦上訴法院是針對國會警察及民主籍國會議員對川普的提告做出裁決，這個決定對於川普面臨多起類似官司將有重大影響。

華盛頓郵報 分析，聯邦上訴法院的裁決為許多因為國會暴動而對川普提告並索取金錢賠償的訴訟開啟大門，但川普陣營可望提出上訴，主張川普享有總統豁免權保護，可以免於受到與推翻2020年大選有關的司法究責。

兩名國會警察及十多名民主黨籍國會議員2021年對川普提告，指控川普煽動1月6日暴力，對支持者聲稱勝選結果遭偷竊，鼓勵支持者遊行前往國會大廈抗議並且「拼命抗戰」(fight like hell)。這起民事訴訟中，原告援引約有150年歷史的「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)，條款內容禁止以暴力、威脅或恫嚇手段妨礙政府官員執行公務，若妨礙行動導致任何人員受傷則可索賠。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對川普企圖推翻2020年大選結果的刑事起訴，同樣援引原本用來對付三K黨的法律。

華盛頓郵報報導，聯邦上訴法院1日裁決可能影響在2021年1月6日當天受傷8名國會警察對川普提告的另一起訴訟。