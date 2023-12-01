我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權

記者顏伶如／即時報導
前總統川普因2021年1月6日國會暴動相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。（美聯社）
前總統川普因2021年1月6日國會暴動相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。（美聯社）

華府特區聯邦上訴法院1日裁定，前總統川普因2021年1月6日國會暴動相關事件挨告民事訴訟，並不享有總統豁免權。

有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦上訴法院是針對國會警察及民主籍國會議員對川普的提告做出裁決，這個決定對於川普面臨多起類似官司將有重大影響。

華盛頓郵報分析，聯邦上訴法院的裁決為許多因為國會暴動而對川普提告並索取金錢賠償的訴訟開啟大門，但川普陣營可望提出上訴，主張川普享有總統豁免權保護，可以免於受到與推翻2020年大選有關的司法究責。

兩名國會警察及十多名民主黨籍國會議員2021年對川普提告，指控川普煽動1月6日暴力，對支持者聲稱勝選結果遭偷竊，鼓勵支持者遊行前往國會大廈抗議並且「拼命抗戰」(fight like hell)。這起民事訴訟中，原告援引約有150年歷史的「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)，條款內容禁止以暴力、威脅或恫嚇手段妨礙政府官員執行公務，若妨礙行動導致任何人員受傷則可索賠。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對川普企圖推翻2020年大選結果的刑事起訴，同樣援引原本用來對付三K黨的法律。

華盛頓郵報報導，聯邦上訴法院1日裁決可能影響在2021年1月6日當天受傷8名國會警察對川普提告的另一起訴訟。

川普 華盛頓郵報 華府特區

上一則

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

下一則

涉刺殺民運律師李進進 張曉寧仍拒認罪 協商終止

延伸閱讀

華郵：德桑提斯選情走跌有如「垃圾箱之火」般失控

華郵：德桑提斯選情走跌有如「垃圾箱之火」般失控
涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口

涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口
詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口
川普若當選恐恢復非法移民零容忍政策 引發盟友疑慮

川普若當選恐恢復非法移民零容忍政策 引發盟友疑慮

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行