華郵：德桑提斯選情走跌有如「垃圾箱之火」般失控

消息人士透露，越來越多德桑提斯競選幕僚認為「已經沒戲了」。（Getty Images）

華盛頓郵報1日報導，共和黨 初選進入倒數關鍵時刻，但佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)除了面臨重量級金主旗下組織改挺對手海理(Nikki Haley)的打擊，選舉團隊還爆發內訌，超級政治行動委員會執行長上周辭職，選情有如「垃圾箱之火」(dumpster fire)般失控。

報導指出，消息人士透露，越來越多德桑提斯競選幕僚認為「已經沒戲了」。

距離愛阿華州初選只剩不到兩個月，前總統川普 民調持續遙遙領先，被看好可望代表共和黨參加2024年大選。德桑提斯加入共和黨加入初選時獲得高度期許，擁有雄厚資源，但初選期間表現不如預期，包括與選民私下互動尷尬，笑容僵硬，時常流露高高在上的優越感。

華盛頓郵報分析，對於如何贏過川普，德桑提斯規畫的策略是直搗黃龍爭取川普基本盤的青睞，結果卻發現川粉對川普不離不棄，川普遭到多項犯罪起訴之後，更加深化川粉力挺決心；至於對川普已經厭倦的共和黨選民，如今則發現海理比德桑提斯更有吸引力。

知情人士說，保守派共和黨金主、億萬富豪柯克(Charles Koch)旗下組織「柯克網路」(Koch network)本周稍早宣布支持海理，讓德桑提斯與競選團隊為之震驚。除了有外部打擊，競選團隊內部還發生內鬥，支持德桑提斯超級政治行動委員會(super PAC)「永不退縮」(Never Back Down)執行長楊科斯基(Chris Jankowski)上周辭職，理由是意見相左已經遠遠超出策略立場不同。

報導指出，楊科斯基宣布請辭前不久，某些德桑提斯盟友另組新的超級政治行動委員會「正確戰鬥」(Fight Right)，並從上周開始推出抨擊海理的廣告攻勢。