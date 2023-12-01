拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」

美國總統拜登。（歐新社）

如果美國總統拜登 因任何因素決定退出2024年總統大選，民主黨 沒有備案，屆時突然需要能夠頂替他的人選，恐引起混亂的黨內鬥爭。

路透報導，儘管民調表現落後，加上包括部分民主黨人在內的人對他的年齡感到擔憂，拜登4月仍宣布尋求連任，民主黨初選的有力挑戰者也紛紛讓賢。

就算現在有更多的民主黨參選人加入選戰，未來道路仍不明朗，因為內華達州、南卡羅來納州和喬治亞州等關鍵州的初選截止日期已過。

拜登的忠實支持者引用他的執政紀錄，認為民主黨不需要備案來擊敗可能的共和黨候選人川普 。拜登曾在2020年擊敗川普，贏得總統大選。

如果81歲的拜登真的退選，可能出現以下情況：民主黨可以根據黨內規則，在明年8月全國代表大會上挑選另一位被提名人。

路透採訪多位現任和前任官員，他們明確表示希望拜登成功連任，但也認為如果這位美國史上最年長的總統在角逐白宮大位期間，因為健康因素或其他原因退選，民主黨可能面臨劇變。

拜登的競選搭檔、副總統賀錦麗（Kamala Harris）支持率也相當低迷，如果拜登退選，她不會自動取代他成為頭號候選人。如果她在拜登缺席的情況下競選總統，她將因他們的聯合競選基礎受益，但其他民主黨人也可能會加入選戰。

一位資深民主黨人告訴路透：「沒有B計畫。如果他…突然退選，你認識的每個人都會參選。副總統毫無殺傷力」。