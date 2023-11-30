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季辛吉辭世 全球領袖與政要紛紛致哀

中央社華盛頓30日綜合外電報導
前國務卿季辛吉29日逝世，享嵩壽100歲。（路透）
前國務卿季辛吉29日逝世，享嵩壽100歲。（路透）

前國務卿季辛吉29日逝世，享嵩壽100歲。他是上世紀70年代擘劃美中關係正常化的地緣戰略推手，有美國外交教父之稱。以下是法新社整理的各國政要和世界領導人反應。

中國

中國外交部讚揚這位已故美國外交官對中美關係的「歷史性貢獻」，並稱他是「中國人民的老朋友、好朋友」。

中國外交部發言人汪文斌表示，季辛吉（Henry Kissinger）是「中美關係的開拓者和建設者，他長期關心和支持中美關係發展，先後百餘次訪華，為推動中美關係正常化作出歷史性貢獻」。

俄羅斯

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稱讚季辛吉對美蘇關係的貢獻，並形容他是「睿智且有遠見的政治家」。

根據克里姆林宮發布的聲明，蒲亭說：「季辛吉的名字與他務實的外交政策密不可分，他的外交政策在當時為緩和國際緊張局勢鋪平道路，使蘇美達成最重要協議成為可能，進而為強化全球安全做出貢獻。」

法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，季辛吉是「歷史的巨人」，法國「向美國人民致哀」。

馬克宏在社群媒體X發文表示，季辛吉延續了「一個世紀的思想和外交手法，對他的時代和我們的世界產生長遠影響」。

英國

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）說，季辛吉是位「偉大的政治家」，將在「世界舞台受到深切緬懷」。

卡麥隆在X上寫道：「聽到季辛吉去世的消息，我感到極度悲傷。他不僅是偉大的政治家，也是備受尊敬的外交家，將在世界舞台受到深切緬懷。」

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）讚揚這位已故美國外交官「對跨大西洋友誼的承諾」。季辛吉在童年時逃離納粹德國前往美國。

蕭茲在X寫道：「他始終與他的祖國德國保持密切聯繫。世界失去了一位偉大的外交家。」

日本

日本首相岸田文雄讚揚季辛吉對亞洲和平與穩定的「卓越貢獻」。

岸田對記者說，季辛吉「為區域和平與穩定做出卓越貢獻，包括美中外交關係正常化」。

烏克蘭

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleb）表示，季辛吉將對國際政治產生持久影響。

庫列巴用英文在社群媒體發文稱：「季辛吉身處一個不容易的世紀，但他偉大且好奇的頭腦能讓巨大挑戰迎刃而解。他也改變了外交的步伐和面貌。」

「思想清晰，著作豐富。他的學術遺產將持續影響人們對外交和世界秩序的理解。」

季辛吉 德國 馬克宏

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