AI產業競爭日趨激烈 黃仁勳：輝達領先10年不擔心

輝達執行長黃仁勳表示，輝達領先對手10年，他不擔心人工智慧（AI）產業競爭日益激烈。(中央社)

輝達 執行長黃仁勳 表示，輝達領先對手10年，他不擔心人工智慧（AI ）產業競爭日益激烈。他強調，AI的新運算方式不是製造晶片那麼簡單，因為電腦的方方面面已徹底重新改造。

「紐約時報」報導，AI新創公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT引發AI熱潮，新創公司和科技巨擘無不爭相投入半導體開發，推波助瀾這波當紅科技狂潮，更想從輝達公司（NVIDIA Corp.）主宰的巿場中分一杯羹。

但是黃仁勳表示，他不擔心競爭日益激烈，還說2012年就投入打造超級電腦的輝達擁有領先10年的優勢，在那之後5年後交付的超級電腦改變電腦的運作方式，可以生成句子、圖像和影片。

黃仁勳在紐約的「交易錄峰會」（DealBook Summit）中說：「我們理解深度學習和AI不是晶片問題，而是重新定義運算的問題。這種新運算方式不會單靠設計晶片就迎刃而解，電腦的方方面面全都從根本上改變了。」

他表示，競爭者想要迎頭趕上需要時間。輝達的超級電腦目前售價25萬美元，擁有3萬5000個零件，跟電動車一樣是由機器人「進行」組裝。

全球對AI晶片的需求推升輝達股價今年急升近2.4倍，使輝達成為全球市值最高的半導體製造商，押注AI的創辦人黃仁勳個人資產已高達約400億美元。

他表示，AI企業要達到所謂通用人工智慧（AGI），也就是讓機器人具備跟人腦一樣拆解任務的能力，仍需要10年時間。在此之前，他預測業者將會開發客製化AI來執行特定目標，例如藥物研發或半導體設計。他表示，輝達的核心業務已經依賴AI。

他說：「如果沒有AI，晶片不可能有今天的效能。」

黃仁勳的管理風格相當不尋常。不像許多其他企業執行長的智囊團有十幾名成員，直接向黃仁勳報告的有多達50個人。他認為這種架構比較好，因為沒有那麼多階層，訊息流通可以更有效率。

他說：「可以向執行長報告的人應該盡可能沒有被縱容。他們應該是產業裡頭的佼佼者，有非常出色的技能，而且只需要非常少的管理。」