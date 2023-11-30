我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最有權力國務卿季辛吉穿梭外交 迄今影響美中關係

習近平個人名義悼季辛吉 向拜登致唁電

AI產業競爭日趨激烈 黃仁勳：輝達領先10年不擔心

中央社紐約29日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳表示，輝達領先對手10年，他不擔心人工智慧（AI）產業競爭日益激烈。(中央社)
輝達執行長黃仁勳表示，輝達領先對手10年，他不擔心人工智慧（AI）產業競爭日益激烈。(中央社)

輝達執行長黃仁勳表示，輝達領先對手10年，他不擔心人工智慧（AI）產業競爭日益激烈。他強調，AI的新運算方式不是製造晶片那麼簡單，因為電腦的方方面面已徹底重新改造。

「紐約時報」報導，AI新創公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT引發AI熱潮，新創公司和科技巨擘無不爭相投入半導體開發，推波助瀾這波當紅科技狂潮，更想從輝達公司（NVIDIA Corp.）主宰的巿場中分一杯羹。

但是黃仁勳表示，他不擔心競爭日益激烈，還說2012年就投入打造超級電腦的輝達擁有領先10年的優勢，在那之後5年後交付的超級電腦改變電腦的運作方式，可以生成句子、圖像和影片。

黃仁勳在紐約的「交易錄峰會」（DealBook Summit）中說：「我們理解深度學習和AI不是晶片問題，而是重新定義運算的問題。這種新運算方式不會單靠設計晶片就迎刃而解，電腦的方方面面全都從根本上改變了。」

他表示，競爭者想要迎頭趕上需要時間。輝達的超級電腦目前售價25萬美元，擁有3萬5000個零件，跟電動車一樣是由機器人「進行」組裝。

全球對AI晶片的需求推升輝達股價今年急升近2.4倍，使輝達成為全球市值最高的半導體製造商，押注AI的創辦人黃仁勳個人資產已高達約400億美元。

他表示，AI企業要達到所謂通用人工智慧（AGI），也就是讓機器人具備跟人腦一樣拆解任務的能力，仍需要10年時間。在此之前，他預測業者將會開發客製化AI來執行特定目標，例如藥物研發或半導體設計。他表示，輝達的核心業務已經依賴AI。

他說：「如果沒有AI，晶片不可能有今天的效能。」

黃仁勳的管理風格相當不尋常。不像許多其他企業執行長的智囊團有十幾名成員，直接向黃仁勳報告的有多達50個人。他認為這種架構比較好，因為沒有那麼多階層，訊息流通可以更有效率。

他說：「可以向執行長報告的人應該盡可能沒有被縱容。他們應該是產業裡頭的佼佼者，有非常出色的技能，而且只需要非常少的管理。」

AI 輝達 黃仁勳

上一則

習近平個人名義悼季辛吉 向拜登致唁電：傳承中美人民友好事業

延伸閱讀

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年

黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年
黃仁勳：最短5年內 AI就很能夠與人類競爭

黃仁勳：最短5年內 AI就很能夠與人類競爭
黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元
36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者

南加好市多停車場遭搶 華女病床呼籲目擊者