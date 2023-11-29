我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國

中國新聞組／即時報導
1971年7月季辛吉首次密訪北京，扭轉了當時國際冷戰格局。圖為1972年2月21日，毛澤東在中南海會見時任美國總統尼克森，周恩來及時任美國國家安全顧問季辛吉參加會見。（新華社）
1971年7月季辛吉首次密訪北京，扭轉了當時國際冷戰格局。圖為1972年2月21日，毛澤東在中南海會見時任美國總統尼克森，周恩來及時任美國國家安全顧問季辛吉參加會見。（新華社）

前國務卿季辛吉29日以100歲高齡辭世。在1971年7月首次密訪北京後，過去52年間，季辛吉先後訪問中國上百次，是北京當局在美國政壇最堅定的支持者。季辛吉今年7月最後一次訪問北京時，中國國家主席習近平特別以「超高規格」的豪華宴席為其祝壽。

在季辛吉最後一次北京行，習近平讚許季辛吉52年前以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。

習近平告訴季辛吉，「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

據新華社報導，季辛吉當時表示，美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。當前形勢下，應該遵守「上海公報」確定的原則，要理解一個中國原則對於中國的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展。他願繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。

今年6月，季辛吉接受彭博專訪在被問及台海發生衝突的可能性時說，「按照目前的關係軌跡，我認為（台海）可能會發生一些軍事衝突，但我也認為，目前的關係軌跡必須改變」。

季辛吉當時即呼籲，華盛頓和北京都應該在當前僵局中後退一步，因為雙方的緊張關係已經是站在了「懸崖之上」。　

今年5月季辛吉接受經濟學人專訪時則提到，美國和中國應當學會共存。他並警告，如果各國找不到一個平衡的秩序，可能會引發戰爭，「我們正處於類似第一次世界大戰前的局面，各方都沒有太多的政治讓步餘地，任何對平衡的破壞都可能導致災難性的後果。」　　

季辛吉認為，人類的命運取決於美中兩國能否和平相處，他建議美國政客認真考慮中國的擔憂，並呼籲美國不要做出支持台獨勢力的表態。

季辛吉可以說是過去半個世紀，美國政壇中最力挺北京當局的政治人物，不斷呼籲中美要避免對抗。季辛吉曾對川普對中國實施制裁和發動貿易戰提出質疑，認為這是極不明智的行為，只會給美國帶來損失。到了拜登時期，季辛吉更直接喊話拜登別惹中國，不要再加劇中美之間的對抗。

中國國家主席習近平今年7月20日在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿季辛吉，這也是...
中國國家主席習近平今年7月20日在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿季辛吉，這也是季辛吉此生最後一次北京行。（中新社）

季辛吉 北京 習近平

上一則

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

延伸閱讀

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統
美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲
黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品
華爾街大佬打川普、踢拜登 呼籲支持兩黨新候選人

華爾街大佬打川普、踢拜登 呼籲支持兩黨新候選人

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元