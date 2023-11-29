過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國

1971年7月季辛吉首次密訪北京，扭轉了當時國際冷戰格局。圖為1972年2月21日，毛澤東在中南海會見時任美國總統尼克森，周恩來及時任美國國家安全顧問季辛吉參加會見。（新華社）

前國務卿季辛吉 29日以100歲高齡辭世。在1971年7月首次密訪北京 後，過去52年間，季辛吉先後訪問中國上百次，是北京當局在美國政壇最堅定的支持者。季辛吉今年7月最後一次訪問北京時，中國國家主席習近平 特別以「超高規格」的豪華宴席為其祝壽。

在季辛吉最後一次北京行，習近平讚許季辛吉52年前以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。

習近平告訴季辛吉，「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

據新華社報導，季辛吉當時表示，美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。當前形勢下，應該遵守「上海公報」確定的原則，要理解一個中國原則對於中國的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展。他願繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。

今年6月，季辛吉接受彭博專訪在被問及台海發生衝突的可能性時說，「按照目前的關係軌跡，我認為（台海）可能會發生一些軍事衝突，但我也認為，目前的關係軌跡必須改變」。

季辛吉當時即呼籲，華盛頓和北京都應該在當前僵局中後退一步，因為雙方的緊張關係已經是站在了「懸崖之上」。

今年5月季辛吉接受經濟學人專訪時則提到，美國和中國應當學會共存。他並警告，如果各國找不到一個平衡的秩序，可能會引發戰爭，「我們正處於類似第一次世界大戰前的局面，各方都沒有太多的政治讓步餘地，任何對平衡的破壞都可能導致災難性的後果。」

季辛吉認為，人類的命運取決於美中兩國能否和平相處，他建議美國政客認真考慮中國的擔憂，並呼籲美國不要做出支持台獨勢力的表態。