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季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

美中建交關鍵人物 前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

記者胡玉立／即時報導
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

在世人日益擔憂中國可能併吞台灣之際，執美國金融界龍頭的摩根大通銀行(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)29日表示，如果美國政府下令，摩根大通將退出全球第二大經濟體的中國市場。

戴蒙29日在紐約時報於紐約市舉辦的年度「交易錄峰會」(DealBook Summit)上，討論到潛在的台海衝突時表示，「如果美國政府要我離開中國，我就會離開中國。」

「如果台灣爆發戰事，我會取消所有投注，」戴蒙談到台海戰爭時說道：「沒有人認為會發生，但有可能發生」 ，「這對世界和中國來說，都非常糟糕。」

戴蒙在演說中指出，與世界第二大經濟體中國的關係是「非常複雜的話題」，與中國和美國政府接觸都是必要的。

戴蒙表示，「我認為，如果有一家美國銀行能夠在那裡幫助世界各地跨國企業和中國有意義地實現自身發展，是件好事。」「 如果出於某種原因，美國政府說『不，不能再這樣做了』，那就這樣吧。」

戴蒙還指出，美國與墨西哥和加拿大都保持著良好關係，中國卻「在激怒周圍所有人方面，做得相當不錯」，而且中國的「人口結構很糟糕」。

在談到與抖音(TikTok)相關安全問題時，戴蒙表示，「我們為了查明事情真相，盡心盡力調查」，「如果有些人正在做我們認為確實很不好的事，我們就不會為他們提供銀行服務。」

摩根大通官網顯示，該公司在中國活躍了一個世紀，於中國開展投資和企業銀行業務、支付和資產管理業務。該行也為包括快時尚零售商Shein和Tiktok母公司「字節跳動」(ByteDance)在內的中國客戶，提供諮詢服務。

「交易錄峰會」舉行時機正值烏克蘭和以色列戰爭加劇地緣政治緊張情勢，引發人們對中國可能吞併台灣的擔憂。接受峰會採訪的政商界領袖包括：美國副總統賀錦麗、台灣總統蔡英文、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)等。

摩根大通 特斯拉 墨西哥

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