2024年全球5場關鍵選舉 將形塑世界秩序

拜登總統與前總統川普都尚未對外宣布競選2024總統，但兩人近期的競選口號卻又都在暗示將會投入選戰。(Getty Images)

前美國總統川普能否再度入主白宮？俄羅斯 總統普亭 連任6年是否將面臨挑戰？答案都在明年的大選。明年全球將舉行5場重大選舉，最後的結果恐將形塑世界秩序。

明年全球有一半的地區將舉行選舉，而有大約30個國家將選出總統。以下是法新社彙整5場外界關注的關鍵選舉。

● 川拜再戰

2024年11月5日美國選民將投票選出美國第60位總統， 拜登若勝選將執政到86歲高齡。

民調顯示，美國多數選民認為經常失言的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）年齡太大不適合擔任三軍統帥，而可能成為拜登對手川普（Donald Trump）現年77歲也不遑多讓。

儘管多起官司纏身，川普在共和黨內總統提名人選聲勢依舊領先。

● 普亭放眼連任6年

普亭統治俄羅斯已長達23年。普亭於2020年推動修憲讓他理論上得以掌權到2036年，可望成為比史達林（Joseph Stalin）在位更久的統治者。

在對烏克蘭的戰爭被用來作為拘禁或讓異議份子與反對人士噤聲的藉口下，普亭若決定明年3月競選連任，俄羅斯料無人出面挑戰。

普亭宿敵反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）正在嚴峻的流放地監獄服刑。

另一名可能的挑戰者俄羅斯籍前烏克蘭分離主義勢力領袖、民族主義評論家葛金（Igor Girkin）。他宣布有意競選，但也被打入大牢，出獄遙遙無期。

● 莫迪的權力大戲

明年4至5月全球人口最多的國家印度 將有近億選民將投票選舉。印度總理莫迪（Narendra Modi）和他所屬的印度人民黨（BJP）將尋求第3個任期。

批評人士表示，莫迪的政治生涯和成功奠基於國內10億多印度教徒的支持，以及煽動對國內大量穆斯林少數族群的敵意。

儘管在他治下，公民自由受到打壓，但他競選聲勢明顯看好。

印度今年8月成為繼俄羅斯、美國和中國之後，全球第4個成功登月的國家。印度還計畫2040年以前送太空人上月球。

● 歐盟的民粹主義者考驗

來自歐洲聯盟（EU）27個國家的4億多合格選民明年6月將選出720名歐洲議會議員。

在荷蘭本月大選，懷爾德斯（Geert Wilders）領導的反伊斯蘭、反歐盟的極右派自由黨（PVV）成為贏家，以及去年義大利大選，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派兄弟黨（Brothers of Italy）贏得選舉後，歐洲議會的選舉將是對右翼民粹主義者的考驗。

法國極右派國民聯盟（National Rally）歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella）在臉書發文寫道：「2024年6月放馬過來。」

● 墨西哥首位女總統？

墨西哥執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）已提名墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）為明年6月總統大選候選人。反對派聯盟則是提名來自商界、直言不諱的原住民女性參議員加維斯（Xochitl Galvez）為明年總統大選候選人。

墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）年輕州長賈西亞（Samuel Garcia）最近也宣布將參選。

初期民調顯示，薛恩鮑姆強力領先。