以哈戰爭、太空競賽到好萊塢罷工 2023大事一次看

法新社整理2023年十大事件，其中包括以哈戰爭。（美聯社）

哈瑪斯對以色列 發動殘暴攻擊，激發雙方交戰之外，各國太空競賽白熱化，還有好萊塢 罷工等，2023年可說是動盪的一年，以下為法新社整理的10大事件。

●以哈戰爭

10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）數百名槍手從加薩（Gaza）跨境湧入以色列，殺害約1200人，其中大部分為平民，還挾持240名人質。這是以色列史上最嚴重的攻擊，震驚全球。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言「摧毀」哈瑪斯之際，以色列先後對加薩發動空襲及地面行動，重創這塊人口密集的巴勒斯坦領土。隨著加薩死亡人數攀升且遭破壞的情況越趨嚴重，以色列面臨越來越大的國際壓力，要求其暫停攻勢。

以哈開戰邁入第7周後，雙方同意休戰4天。統治加薩的哈瑪斯政府估計，以色列行動造成逾萬名巴勒斯坦人喪命，其中多為平民，包括數以千計的孩童。

在休戰協議下，哈瑪斯釋放50名婦孺人質，交換以色列釋放150名巴勒斯坦囚犯，全為婦女及未成年人。11月27日，以哈雙方同意休戰延長2天，有更多人質與囚犯獲釋。

●烏克蘭費力的反攻

基輔累積了大批火力強大、由西方國家製造的武器並訓練新兵，在遭俄羅斯入侵16個月後，發動備受期待的反攻行動，卻未能讓俄羅斯的防線大幅後退。

11月底，烏克蘭宣布在俄羅斯占領的第聶伯河（Dnipro river）左岸取得進展，這是基輔數月來的重大成功。不過，隨著冬季到來，俄烏雙方看似仍深陷戰爭泥淖。

●毀滅性強震

2月6日凌晨，土耳其東南部發生規模7.8的世紀強震，好幾座城市慘遭夷平，造成至少5萬6000人喪生。鄰近的敘利亞境內也有近6000人死亡。

7個月後，非洲國家摩洛哥在9月8日也發生史上最嚴重的地震，導致近3000人喪生。

●非洲出現更多政變

非洲以法語為主要語言的地區2023年持續爆發政變，造成嚴重民主倒退。其中，尼日、加彭是最新發生民選總統遭推翻的國家。不受歡迎的法國被迫撤回派駐尼日的大使及反恐部隊。

尼日軍方於7月26日監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府。加彭總統阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）則是在今年8月軍方及反對陣營宣稱選舉結果造假後，遭到罷黜。

●好萊塢罷工

生成式AI用於創意經濟的擔憂今年延燒至好萊塢，導致編劇5月集體罷工，要求限縮人工智慧（AI）在電影中的使用及調漲薪資。

好萊塢演員也在7月加入好萊塢1960年代以來的最大罷工潮，並宣稱非A咖演員已不可能過體面的生活，擔憂AI恐被用來複製他們的聲音及外表。

這波罷工潮癱瘓了好萊塢娛樂產業，造成數以百計的熱門節目及電影延宕。在編劇重返工作崗位的2個月後，好萊塢演員11月也與電影公司達成協議。

●致命火災

歐盟氣候監測單位預測2023年將是史上最熱的一年。氣候變遷導致旱災更為嚴重，已被視為美國夏威夷毛伊島（Maui）8月發生世紀最嚴重野火災情的其中一個原因，這場災難奪走至少115條人命。

希臘羅得斯島（Rhodes）及科孚島（Corfu）的遊客與居民也被迫逃離大規模野火。不過，以火災波及面積來看，加拿大情況最為嚴重，超過1800萬公頃的森林遭焚燒。

●太空競賽

2023年太空競賽更加白熱化，崛起的印度於8月完成月球登陸器在月球南極著陸的創舉，這僅是俄羅斯探測器失控撞上月球、宣告任務失敗的幾天後。

自美國太空人 阿姆斯壯（Neil Armstrong）1969年成為史上首位踏上月球的人類以來，不少國家爭相要把人類送到月球。美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃2025年左右執行載人登月任務，中國與印度則分別著眼2030年、2040年。

●西班牙強吻事件

今年8月女足世界盃西班牙氣走英格蘭，首度登上冠軍寶座，西班牙舉國歡騰。但喜悅之情很快就轉為憤怒，原因是西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在西班牙奪冠後，未得到同意就對嘴親吻女球員。

女球員事後形容這個吻為「侵犯」。但盧比亞雷斯堅稱是雙方同意，引爆民眾怒火，最終辭職下台。

●高加索地區居民出逃

納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）多年來尋求獨立的努力在9月畫下句點，分離主義分子自1990年代以來的抵抗行動宣告失敗，由亞塞拜然宣布重新奪回對此區域的控制權。

卡拉巴赫居民因擔心發生暴力行為，也不想被亞塞拜然統治，紛紛逃到亞美尼亞。

●阿根廷向右傾

阿根廷在11月選出極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）作為下任總統。

素有阿根廷川普之稱的米雷伊主張廢除阿根廷中央銀行，承諾將醫療及教育私有化，還計畫對廢除墮胎法舉行公投。他也認為阿根廷應全面美元化。