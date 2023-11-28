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內部電郵：以軍7月接突襲警告 被當「假想」未上傳

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內部電郵曝光 以軍7月接突襲警告 被當「假想」未上傳

編譯盧思綸／即時報導
以色列情報電郵曝光，軍方和情報官員遇襲前三個月接獲警告，未料遭以「假想情境」拋諸腦後，國防軍通報機制出現漏洞。哈瑪斯武裝分子占領以軍坦克後手舞足蹈慶祝。（美聯社）
以色列情報電郵曝光，軍方和情報官員遇襲前三個月接獲警告，未料遭以「假想情境」拋諸腦後，國防軍通報機制出現漏洞。哈瑪斯武裝分子占領以軍坦克後手舞足蹈慶祝。（美聯社）

英國衛報報導，以色列網路情報單位8200內部電子郵件曝光，軍方和情報官員早在遇襲前三個月接獲警告，內容詳盡指出哈瑪斯模擬攻擊集體農場（kibbutzim ）和占領軍事指揮所，並以造成大量傷亡為目的，未料資深官員以「假想情境」拋諸腦後，顯見國防軍情資回報和傳播機制存在嚴重缺陷。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）27日曝光8200電郵，討論收到關於突襲行動的警告，種種細節成為10月7日後的關鍵資訊，令人震驚，其中包括哈瑪斯資深官員曾親訪模擬訓練、為訓練用模擬集體農場命名，甚至練習在猶太會堂升起組織旗幟。

消息指出，警告源自於備受重視的職業軍事情報士官V，她早在夏天就警告所屬指揮鏈，看到一項具體而「沒有時間表的計畫」顯示哈瑪斯正在「策畫大行動」。

部分官員似乎相當重視這項警告，不過資深情報官員在7月份審閱情資材料後抱持懷疑態度，認為有必要區分哈瑪斯的模擬訓練是「作秀」抑或是「現實」。

其他非常資深的官員，包括8200的負責人，在向以色列記者簡報時否認收到來自V的警告。

其中一項報導提到，國防軍「軍事情報局」局長哈利瓦（Aharon Haliva）視察V所屬指揮鏈時，無人向他通報警告情資。

自從10月7日爆發突襲行動後，以色列開始檢討情報失靈的問題，多半聚焦在資深政務官和軍事高層可獲得的情報，可是隨著8200電郵曝光，一部分問題顯然出在國防軍情資回報和傳播機制。

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