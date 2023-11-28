蓋拉格：別想只靠經濟困境來嚇阻北京侵略

美國聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）投書華爾街日報表示，中國即便面臨經濟發展困境，中國國家主席習近平 也會投資軍力，台海衝突依然存在可能性。

蓋拉格表示，打造一流軍隊以及收復台灣都是習近平的優先要務，就算經濟成長下滑，不得不刪減支出，解放軍依然會獲得所需的資金；美國國防部的報告已表明，北京 在至少10年內依然會支持國防預算擴張。

美國總統拜登 近日多次提及中國面臨經濟發展放緩的問題，稱習近平為此忙得不可開交；拜登9月在越南說，「我不認為這會導致中國入侵台灣」，恰恰相反，北京恐怕已不具備過去擁有的能力。

蓋拉格藉投書駁斥拜登論點，他說，即便國內面臨經濟挑戰，專制國家依然對外發動戰爭，例如俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），在2014年到2022年侵略烏克蘭期間，俄國經濟成長率平均只有1％，即便面臨更多制裁的痛苦，莫斯科戰爭機器仍持續運轉中；此外，第二次世界大戰時期的日本面臨經濟蕭條，依然發動太平洋全面戰爭。

蓋拉格說，中國共產黨的近日作為與拜登的說法互斥，中國海警船在南海與菲律賓軍隊補給船擦撞，解放軍兩年來對美軍實施超過180次的危險攔截行動，北京對台灣的威脅與日俱增，越過台海中線的入侵行為突破紀錄。

蓋拉格表示，美中開戰並非無法避免，但不能只仰賴經濟問題，美方從行政部門到國會，都必須全面動起來，竭盡全力嚇阻中國，並避免衝突。