阿拉伯聯合大公國AI巨擘G42 陷美中科技角力中心

阿拉伯聯合大公國國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed）。美聯社

紐時報導，行事隱密的阿拉伯聯合大公國國安顧問塔赫農6月造訪白宮 時，國安顧問蘇利文提出這個問題：華府認為，由塔赫農主控的人工智慧 公司G42隱瞞了與中國合作的程度。

「紐約時報」（New York Times）報導，G42已公開發布新聞稿，展現公司驚人的增長，包括與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）等歐洲製藥大廠達成協議，以及和美國矽谷一家公司簽訂價值1億美元的協議，兩家公司宣稱要打造「全球最大超級電腦」。G42上個月還宣布與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI建立合作夥伴關係。

不過，在美國機密情報管道中，有更多關於這家公司令人擔憂的報告。中情局及其他美國情報機構都對G42與被美國視為安全威脅的中國大型企業合作發出警告，其中包括遭美制裁的電信巨擘華為。

美國官員擔憂G42恐成為美國先進科技流入中國企業或政府的管道。2名知情人士透露，情資報告也示警，G42與中國企業往來恐變成一個管道，讓數百萬美國民眾的基因數據落入北京手中。

中情局甚至製作了一份有關G42執行長肖鵬的機密個人資料。美官員表示，肖鵬曾在美國受教育，後來放棄美國公民身分，取得阿聯國籍。

10多名熟知詳情的人士指出，拜登 政府官員6月與塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed）在白宮的會面及過去一年在其他場合的討論，都對G42的領導層表達關切，並敦促該公司切斷與中國企業或任何機構的關係，美國官員甚至提出制裁G42的可能性。

紐時指出，這是對拜登政府關切G42並對其施壓的首次報導。

美國官員也告訴阿聯官員，在敏感新興科技上，阿聯必須在美、中之間做出選擇。

多年來，美國一直試圖限縮中國在中東地區的影響力，美官員認為，中國致力在中東建立軍事基地及出售武器已構成國安方面迫切的擔憂。如今在這方面出現了新場域：削弱中國在全球頂尖科技取得霸主地位的野心，包括人工智慧、大數據、量子運算、雲端運算、監控基礎設施及基因研究。

G42已成為這場戰鬥的中心。

美國官員密切關注進展跡象，但拒絕討論談判細節；過去幾個月，白宮及其他多個機構的官員都參與了在華府及阿布達比的談判。中情局長伯恩斯（William J. Burns）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等人都在訪問阿布達比時，與阿聯官員討論此議題。

G42堪稱阿聯皇冠上的明珠，這家公司正試圖建立人工智慧產業做為石油收入的替代方案；在元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）領導下，阿拉伯聯合大公國也正拉近與中國、俄羅斯的關係，部分原因是為了降低對美依賴。美國是阿聯的主要軍事夥伴及武器供應來源。

以G42而言，中情局及其他政府部門調查G42與中國企業、官員之間的關係後，指出一些具體令人擔憂的領域，例如G42的「堆疊」（stack）或其底層技術基礎設施是在華為等中國公司的協助下建造。美官員還說，情報機構也審查G42子公司Presight AI；該公司向全球警察單位出售監控科技，其中包括與中國警察常用產品極為相似的軟體。

國安會副發言人華特斯（Kathleen Waters）拒絕回應有關G42的特定議題。她稱阿聯為「重要夥伴」，但也說，白宮官員已向阿聯及其他國家表明，美國「對中國藉由取得美國敏感技術及數據來尋求軍事與情報優勢，感到強烈擔憂」，拜登政府有決心保護這些技術及數據。

另一方面，G42拒絕了採訪肖鵬的請求，也沒回應該公司與特定中國公司合作的問題及美國對此的擔憂。

G42在提供給紐時的聲明中指出，公司「與全球各地的多家國際科技公司」合作過，包括去年年底開始與微軟討論，試圖更換技術堆疊或基礎設施。公司今年也決定向Cerebras、輝達（Nvidia）等美國公司求助，以升級一台超級電腦，並更換「傳統科技供應商，包括來自中國的硬體」。