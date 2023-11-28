「他或許該在安理會有1席」馬斯克訪以彰顯星鏈影響力

馬斯克27日拜會以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。以色列政府新聞處

一周前，馬斯克 因為他在社交媒體平台X認同反猶太內容而成為眾矢之的，蘋果和迪士尼在內多家公司為此停止投放廣告，以抗議此平台仇恨和種族主義的言論。

然而，就在周一，馬斯克造訪以色列 遭哈瑪斯屠戮的地區，受到總理內唐亞胡在內政界精英的歡迎。

儘管馬斯克屢屢失言，但全世界各國領導人礙於這位世界首富掌握強大技術關鍵，卻不便批評也不願交惡。就以色列而言，馬斯克他的衛星網路服務商星鏈（Starlink）是他政治影響力的核心體現。星鏈由馬斯克的火箭公司SpaceX營運，藉由提供不可或缺的通訊服務，讓他有本錢拉攏烏克蘭總統澤連斯基到美國國防部高層在內的世界領導人。

以色列民主研究所高級研究員Tehilla Shwartz Altshuler評道：「馬斯克不僅僅是應該受到美國政府規範的參與者。也是全球秩序的參與者，或許應該在聯合國安理會擁有一席之地。馬斯克因為握有實力，可以輕鬆卸責。」

馬斯克身著防護背心，走訪上個月遭虜掠的以色列聚落，不時用自己的手機拍照或攝影。以色列通訊部長Shlomo Karhi發布推文，提到正和星鏈商討一項協議。

馬斯克上個月曾提議向加薩 提供網路服務，並說星鏈可以協助支援「國際認可的救援組織」。Karhi當時拒絕此議，理由是「哈馬斯會用於恐怖活動」。

目前尚不清楚馬斯克訪問以色列是受到內唐亞胡邀請，還是主動提出要求。

如果內唐亞胡的目的是要說服馬斯克有多殘暴且仇視以色列，他或許已經達到了目的。不過，據 Altshuler表示，馬斯克擁有星鏈和X公司的權力，遠遠超過他個人的信念。