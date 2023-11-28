我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲後護骨 5種食物是好幫手

杭特‧拜登：願赴眾院公開聽證會作證

紐時分析：美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？

記者顏伶如／即時報導
中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。（美聯社）
中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。（美聯社）

紐約時報28日報導指出，學生交流向來是美中兩國的重要往來項目，即使關係變差也不受影響，但現在卻明顯受到波及；最近在一場美國大使館於北京舉辦的美國大學說明會上，雖然現場氣氛熱鬧，但許多學生與家長私下則存有些許焦慮：不知道美國是否歡迎中國學生？中國學生是否真的想去美國？

中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。1850年進入耶魯大學的容閎(Yung Wing)被視為中國留學生先驅，後來協助120多名中國學生赴美進修。

過去近20年裡，美國的國際學生當中，中國留學生占極高比例。根據美國國務院年度調查，對美國學生來說，直到新冠疫情發生前，中國一直是除了西歐之外的海外留學地點首選。學生交流是美中兩國重要往來項目，即使關係走下坡也不受影響，但如今則出現變化。

美國國務院調查顯示，過去3年裡，在美國的中國留學生人數減少。美國大使館統計，在中國的美國留學生疫情期間大量降低，到了今年只剩350人。相較之下，2019年時，在中國的美國留學生則有超過1萬1000人。

紐約時報分析，北京與華府都認知到恢復學生交流的重要性。中國國家主席習近平本月稍早訪問舊金山期間便說，中國已經做好準備，未來5年將邀請5萬名美國人前往中國進修。美國駐北京大使勃恩斯(Nicholas Burns)則表示，美國歡迎中國留學生到美國。

報導指出，但在官冕堂皇的言詞底下，受到國族主義影響、國家安全考量等因素，兩邊政府其實對於學生交流持續製造障礙。中方樣板宣傳將美國描述成充滿危險的犯罪之地，許多中國民眾則擔心入境時簽證遭拒、面臨海關訊問等狀況。

美國民眾則對習近平統治下的中國社會出現仇外氛圍感到卻步，美國政府禁止部分美國學生前往中國留學，美國政府資助的某些語言學習計畫，現在已經紛紛轉往台灣。

中國留學生 北京 國務院

上一則

杭特‧拜登：願赴眾院公開聽證會作證

延伸閱讀

以哈延長停火後 傳美國以色列情報首長會卡達首相

以哈延長停火後 傳美國以色列情報首長會卡達首相
高盛CEO：美中緊張局勢 可能需數年才能化解

高盛CEO：美中緊張局勢 可能需數年才能化解
澳英美聯盟「夥伴」將擴充 聚焦研發量子、AI、極音速

澳英美聯盟「夥伴」將擴充 聚焦研發量子、AI、極音速
拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席

拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席

熱門新聞

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

2023-11-24 11:02

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居
「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了