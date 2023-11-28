紐時分析：美中兩國學生交流能否挺過地緣政治考驗？

中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。（美聯社）

紐約時報28日報導指出，學生交流向來是美中兩國的重要往來項目，即使關係變差也不受影響，但現在卻明顯受到波及；最近在一場美國大使館於北京 舉辦的美國大學說明會上，雖然現場氣氛熱鬧，但許多學生與家長私下則存有些許焦慮：不知道美國是否歡迎中國學生？中國學生是否真的想去美國？

中國與美國之間的學生交流已經延續幾個世代，背後促使動機包括抱負、好奇及信念，認為海外學習對自己與國家都有益處。1850年進入耶魯大學的容閎(Yung Wing)被視為中國留學生 先驅，後來協助120多名中國學生赴美進修。

過去近20年裡，美國的國際學生當中，中國留學生占極高比例。根據美國國務院 年度調查，對美國學生來說，直到新冠疫情發生前，中國一直是除了西歐之外的海外留學地點首選。學生交流是美中兩國重要往來項目，即使關係走下坡也不受影響，但如今則出現變化。

美國國務院調查顯示，過去3年裡，在美國的中國留學生人數減少。美國大使館統計，在中國的美國留學生疫情期間大量降低，到了今年只剩350人。相較之下，2019年時，在中國的美國留學生則有超過1萬1000人。

紐約時報分析，北京與華府都認知到恢復學生交流的重要性。中國國家主席習近平本月稍早訪問舊金山期間便說，中國已經做好準備，未來5年將邀請5萬名美國人前往中國進修。美國駐北京大使勃恩斯(Nicholas Burns)則表示，美國歡迎中國留學生到美國。

報導指出，但在官冕堂皇的言詞底下，受到國族主義影響、國家安全考量等因素，兩邊政府其實對於學生交流持續製造障礙。中方樣板宣傳將美國描述成充滿危險的犯罪之地，許多中國民眾則擔心入境時簽證遭拒、面臨海關訊問等狀況。

美國民眾則對習近平統治下的中國社會出現仇外氛圍感到卻步，美國政府禁止部分美國學生前往中國留學，美國政府資助的某些語言學習計畫，現在已經紛紛轉往台灣。