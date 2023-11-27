「網路星期一」消費強勁 銷售上看124億元 創單日新高

邁阿密一處商店掛著Cyber Monday的布條行銷廣告。(歐新社)

網購普及，感恩節過後線上促銷「網購星期一」(Cyber Monday)已由往年的單日延展成為期五天的「網路周」(Cyber Week)，為線上購物帶來龐大商機；分析線上交易的Adobe Analytics預估，今年全美網購星期一線上支出將達120億至124億元，創單日新高。

全國零售聯合會(National Retail Federation)2005年喊出「網購星期一」，如今感恩節過後一連五天線上購物掀熱潮，其中包括一個周末及網購星期一當天。

各大零售商 優惠多半從感恩節後的周末開跑。亞馬遜(Amazon)25日拉開序幕，持續到網購星期一當天；目標百貨 (Target) 、沃爾瑪 (Walmart) 都是26日晚間開跑。

通膨居高不下，購物者熱絡但未失控，全國零售聯合會預計，今年節日支出年增幅3%至4%，較2022年5.4%跨年增幅小；經濟學家也警告，未來幾個月強勁支出可能減弱。

針對黑色星期五 ，Adobe稱，當日線上消費98億元、創新高，較去年成長 7.5%；另一機構Salesforce則估計164億元。

RetailNext稱，黑色星期五商店客流量增加2.1%；Sensormatic Solutions顯示跨年成長達4.6%，情況有所改善，是近年黑色星期五最大年增率，實體及線上零售都出現積極信號。

零售商10月提前展開節日優惠，但許多消費者等到黑色星期五才購物；根據Adobe，電子產品、服裝、玩具和珠寶是今年黑色星期五成長主力。

信評機構穆迪(Moody's)副總裁查達(Mickey Chadha) 說，為消化庫存，業者祭出大折扣；去年庫存更多，今年優惠恐不如去年。

投資銀行Jefferies發現，多數零售商今年折扣不如去年，但Salesforce數據顯示，黑色星期五折扣增至30%。

Salesforce預測，今年17%節日禮物將透過臉書市集Facebook Marketplace或ThreadUp等轉售平台(resale)。