我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官下令暫時不能離境

爾灣華男助哈瑪斯造生化武器 還網羅恐怖主義戰士

「網路星期一」消費強勁 銷售上看124億元 創單日新高

編譯周芳苑／綜合27日電
邁阿密一處商店掛著Cyber Monday的布條行銷廣告。(歐新社)
邁阿密一處商店掛著Cyber Monday的布條行銷廣告。(歐新社)

網購普及，感恩節過後線上促銷「網購星期一」(Cyber Monday)已由往年的單日延展成為期五天的「網路周」(Cyber Week)，為線上購物帶來龐大商機；分析線上交易的Adobe Analytics預估，今年全美網購星期一線上支出將達120億至124億元，創單日新高。

全國零售聯合會(National Retail Federation)2005年喊出「網購星期一」，如今感恩節過後一連五天線上購物掀熱潮，其中包括一個周末及網購星期一當天。

各大零售商優惠多半從感恩節後的周末開跑。亞馬遜(Amazon)25日拉開序幕，持續到網購星期一當天；目標百貨 (Target) 、沃爾瑪 (Walmart) 都是26日晚間開跑。

通膨居高不下，購物者熱絡但未失控，全國零售聯合會預計，今年節日支出年增幅3%至4%，較2022年5.4%跨年增幅小；經濟學家也警告，未來幾個月強勁支出可能減弱。

針對黑色星期五，Adobe稱，當日線上消費98億元、創新高，較去年成長 7.5%；另一機構Salesforce則估計164億元。

RetailNext稱，黑色星期五商店客流量增加2.1%；Sensormatic Solutions顯示跨年成長達4.6%，情況有所改善，是近年黑色星期五最大年增率，實體及線上零售都出現積極信號。

零售商10月提前展開節日優惠，但許多消費者等到黑色星期五才購物；根據Adobe，電子產品、服裝、玩具和珠寶是今年黑色星期五成長主力。

信評機構穆迪(Moody's)副總裁查達(Mickey Chadha) 說，為消化庫存，業者祭出大折扣；去年庫存更多，今年優惠恐不如去年。

投資銀行Jefferies發現，多數零售商今年折扣不如去年，但Salesforce數據顯示，黑色星期五折扣增至30%。

Salesforce預測，今年17%節日禮物將透過臉書市集Facebook Marketplace或ThreadUp等轉售平台(resale)。

黑色星期五 零售商 目標百貨

上一則

幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官下令暫時不能離境

延伸閱讀

網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
The Grove購物中心浪漫人造雪爆人潮 持續到年底

The Grove購物中心浪漫人造雪爆人潮 持續到年底
美股周線連四紅 拚漲到年終

美股周線連四紅 拚漲到年終
市議員阿維萊斯華社送火雞

市議員阿維萊斯華社送火雞

熱門新聞

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

2023-11-24 11:02

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬

1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬