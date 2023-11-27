幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官下令暫時不能離境
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）前執行長（CEO）趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，等待明年2月23日判刑出爐；美國聯邦法官瓊斯今天說，他目前必須留在美國。
路透社報導，西雅圖法院正在考慮趙長鵬是否應繼續留到明年2月的量刑聽審，或應獲准返回阿拉伯聯合大公國，在這段時間，趙長鵬將必須留在美國。
趙長鵬是阿聯公民，也是加拿大公民。美國司法部上周表示，趙長鵬等人因未切實執行有效的反洗錢計畫，且蓄意違反美國經濟制裁措施，被控觸犯「銀行保密法」（Bank Secrecy Act）。趙長鵬認罪後辭去執行長職務。
另一名法官先前允許趙長鵬在2月23日量刑聽審前返回阿聯，美國政府對此裁定提出上訴；西雅圖的聯邦地區法院法官瓊斯（Richard Jones）說，他會審議趙長鵬是否必須留在美國。
幣安承認違反美國反洗錢法和制裁法，同意支付約43億美元罰款和解。幣安上周曾說，已非常努力讓公司「更安全、甚至更有保障」。
趙長鵬的律師今天未立即回應置評請求。
根據聯邦指導原則，趙長鵬面臨最重18個月的徒刑，他已同意不會對上看18個月的刑期提出上訴。司法部發言人上週表示，檢方將擇日說明求處多久刑期的立場。
美國政府先前說，由於美國與阿聯沒有引渡條約，要是趙長鵬回到阿聯，或許無法讓他返美。
趙長鵬的律師駁斥他有潛逃之虞，指出他付了「可觀」的個人擔保保證金，並且是自願到美國為個人作為承擔責任。
上一則
告別華府 蕭美琴赴代表處辦公室最後巡禮推感謝文
下一則
FB留言