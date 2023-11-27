幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官下令暫時不能離境

全球最大的加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，等待明年2月23日判刑出爐。圖為趙長鵬(左)21日走出西雅圖聯邦法院。(美聯社)

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）前執行長（CEO）趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，等待明年2月23日判刑出爐；美國聯邦法官瓊斯今天說，他目前必須留在美國。

路透社報導，西雅圖 法院正在考慮趙長鵬是否應繼續留到明年2月的量刑聽審，或應獲准返回阿拉伯聯合大公國，在這段時間，趙長鵬將必須留在美國。

趙長鵬是阿聯公民，也是加拿大 公民。美國司法部 上周表示，趙長鵬等人因未切實執行有效的反洗錢計畫，且蓄意違反美國經濟制裁措施，被控觸犯「銀行保密法」（Bank Secrecy Act）。趙長鵬認罪後辭去執行長職務。

另一名法官先前允許趙長鵬在2月23日量刑聽審前返回阿聯，美國政府對此裁定提出上訴；西雅圖的聯邦地區法院法官瓊斯（Richard Jones）說，他會審議趙長鵬是否必須留在美國。

幣安承認違反美國反洗錢法和制裁法，同意支付約43億美元罰款和解。幣安上周曾說，已非常努力讓公司「更安全、甚至更有保障」。

趙長鵬的律師今天未立即回應置評請求。

根據聯邦指導原則，趙長鵬面臨最重18個月的徒刑，他已同意不會對上看18個月的刑期提出上訴。司法部發言人上週表示，檢方將擇日說明求處多久刑期的立場。

美國政府先前說，由於美國與阿聯沒有引渡條約，要是趙長鵬回到阿聯，或許無法讓他返美。

趙長鵬的律師駁斥他有潛逃之虞，指出他付了「可觀」的個人擔保保證金，並且是自願到美國為個人作為承擔責任。