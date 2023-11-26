我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳哈瑪斯願延長停火2至4天 估多放20至40名人質

蕭美琴登機返美 帶4隻貓回台團圓拚選舉

傳哈瑪斯願延長停火2至4天 估多放20至40名人質

中央社加薩走廊26日綜合外電報導
以色列一名新聞工作者使用同事Roi Edan死後留下的設備播報新聞，Roi Edan在10月7日被哈瑪斯殺害，他的4歲女兒Abigail Edan是哈瑪斯剛剛釋放的人質。(路透)
以色列一名新聞工作者使用同事Roi Edan死後留下的設備播報新聞，Roi Edan在10月7日被哈瑪斯殺害，他的4歲女兒Abigail Edan是哈瑪斯剛剛釋放的人質。(路透)

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團關係密切的消息人士今天透露，與以色列目前在加薩走廊（Gaza Strip）休戰的協議於明天到期後，哈瑪斯願意延長停火2至4天。

法新社報導，這名消息人士告訴法新社：「哈瑪斯集團（Hamas）通知調停人，該抵抗運動願意將目前的休戰協議延長2到4天。該抵抗運動認為，此舉有可能確保20至40名以色列犯人獲釋。」這話指的是哈瑪斯10月7日突襲以色列南部期間挾持的人質。

哈瑪斯武裝分子今天釋放第3批人質，包括4歲美國女童，交換更多巴勒斯坦人獲釋。

➤➤➤拜登宣布美4歲女童從加薩獲釋 曾目擊雙親遇害

停火4天的協議於24日生效，內容包括人質交換。以色列軍方今天表示，13名人質返回以色列國境，其他4人則前往埃及。

拜登總統宣布，上述13人包括4歲美國女童。其他4人獲釋不在停戰條件之下，包括一名俄羅斯裔以色列人，哈瑪斯表示，這是要「回應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所做的努力」。

在今天交換人質行動後，根據停火協議從24日以來獲釋的以色列人質總數為39人。

以方表示，作為交換，今天也有39名巴勒斯坦犯人獲釋。以色列過去兩天已經從監獄中釋放78名巴人。

以色列釋放的巴勒斯坦囚犯開心與等待他們的同胞慶祝。(路透)
以色列釋放的巴勒斯坦囚犯開心與等待他們的同胞慶祝。(路透)

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

拜登宣布美4歲女童從加薩獲釋 曾目擊雙親遇害

下一則

川普到海理地盤踢館 南卡州電子看板寫「你輸了」

延伸閱讀

拜登宣布美4歲女童從加薩獲釋 曾目擊雙親遇害

拜登宣布美4歲女童從加薩獲釋 曾目擊雙親遇害
哈瑪斯釋放俄人質 「感謝俄支持巴勒斯坦」

哈瑪斯釋放俄人質 「感謝俄支持巴勒斯坦」
以軍證實暫時停火前 擊斃5名哈瑪斯指揮官

以軍證實暫時停火前 擊斃5名哈瑪斯指揮官
開戰以來最高階殉職官員 哈瑪斯加薩北部指揮官喪生

開戰以來最高階殉職官員 哈瑪斯加薩北部指揮官喪生

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26

超人氣

更多 >
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家
「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆
柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」