傳哈瑪斯願延長停火2至4天 估多放20至40名人質

以色列一名新聞工作者使用同事Roi Edan死後留下的設備播報新聞，Roi Edan在10月7日被哈瑪斯殺害，他的4歲女兒Abigail Edan是哈瑪斯剛剛釋放的人質。(路透)

與巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團關係密切的消息人士今天透露，與以色列 目前在加薩走廊（Gaza Strip）休戰的協議於明天到期後，哈瑪斯願意延長停火2至4天。

法新社報導，這名消息人士告訴法新社：「哈瑪斯集團（Hamas）通知調停人，該抵抗運動願意將目前的休戰協議延長2到4天。該抵抗運動認為，此舉有可能確保20至40名以色列犯人獲釋。」這話指的是哈瑪斯10月7日突襲以色列南部期間挾持的人質。

哈瑪斯武裝分子今天釋放第3批人質，包括4歲美國女童，交換更多巴勒斯坦人獲釋。

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停火4天的協議於24日生效，內容包括人質交換。以色列軍方今天表示，13名人質返回以色列國境，其他4人則前往埃及。

拜登總統宣布，上述13人包括4歲美國女童。其他4人獲釋不在停戰條件之下，包括一名俄羅斯裔以色列人，哈瑪斯表示，這是要「回應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所做的努力」。

在今天交換人質行動後，根據停火協議從24日以來獲釋的以色列人質總數為39人。