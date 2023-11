中國假訊息擾大選 紐時：台灣做好準備需持續對抗

紐約時報刊出分析報導「台灣能否持續對抗中國的假訊息?」。(路透)

台灣總統選舉將於明年1月進行,「紐約時報」指出,來自中國的假消息持續干擾大選,但台灣或許已經做好因應假訊息攻擊的準備,現今的挑戰則是需要持續努力對抗。

紐約時報(The New York Times)今天以「台灣能否持續對抗中國的假訊息?」(Can Taiwan Continue to Fight Off Chinese Disinformation?)作為標題進行報導。

明年1月總統大選在即,台灣的事實查核單位和相關監督組織表示,已經做好準備以因應北京 當局,但他們依然感到憂心。

這個月台灣開始流傳可疑影片,影片似乎顯示台總統蔡英文 宣傳加密貨幣投資 。

蔡英文看似在影片中聲稱,台灣政府協助開發數位貨幣投資軟體,且她用了中國很常見的用語,但在台灣卻很少使用。

影片中,蔡英文的嘴巴看起來很模糊,聲音也不太一樣,警政署刑事警察局認為這支影片幾乎肯定是用深偽技術(Deepfake)變造製成,而且可能是由中國方面製作的。

多年來,中國一直用不正確的訊息和陰謀論,打擊台灣的資訊生態系統,嘗試破壞台灣民主並分化當地民眾,以企圖控制台灣。

如今,隨著民眾對於北京當局日益挑釁的擔憂加深,在明年1月總統大選之前,新一波的假訊息正從中國席捲海峽彼岸。

然而,或許跟其他地方一樣,台灣已經做好了因應假訊息猛烈攻擊的準備。

台灣的防禦措施包括擁有世界上最成熟完善的事實查核社群之一、政府投資、國際媒體識讀合作夥伴關係,還有多年來對於中國侵略的警示、公眾抱持存疑的態度,如今的挑戰則是持續努力下去。

數位發展部部長唐鳳表示,「這是主要戰場:恐懼、不確定性和懷疑都是為了讓我們夜不能寐,這樣我們就無法用新的防禦措施來應對新的威脅…首要的觀念就是保持敏銳」。

研究網路和政治的「數位社會資料庫」(Digital Society Project)指出,台灣多次被鎖定為外國政府假訊息的全球首要目標。研究人員說道,中國被指控於2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情期間,散布台灣政府因應疫情的相關謠言。

去年,時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,當時台灣遭受一連串備受關注的網路攻擊,事實核查單位也發現大量跟中國有關的已被揭穿造假的網路訊息及圖片。

北京當局雖做出很大努力,但仍難以影響台灣的公眾輿論,台灣選民近年來選出民主進步黨籍的蔡英文為總統,而中共視民進黨為統一台灣目標的阻礙。

專家和事實查核單位表示,中國的假訊息宣傳行動是2018年地方縣市選舉的主要問題,但2020年蔡總統以壓倒性優勢勝選連任後,中國當局的努力看似不再那麼有效,角逐明年總統大位的現任副總統賴清德也在目前民調中領先群雄。

中國當局則否認干預,反而宣稱他們才是「假訊息的最大受害者」。

著重資訊識讀教育的公民團體「假新聞清潔劑」聯合創辦人謝呈釀說道,許多台灣民眾對於可疑的訊息已經在內心敲響「警鐘」。

她的團隊有22位講師和160名志工,在全台的大學、廟宇、漁村等地教導對抗假訊息的策略,有時會送手工肥皂等禮物來鼓勵參與者。

謝呈釀提到,公民尋求事實查核的幫助,例如日前進口雞蛋掀起公眾議論,人們對於一支顯示綠黑色蛋液的影片提出質疑。

2018年圍繞著爭議公投的激烈情緒和破壞性謠言,啟發了謝呈釀。如今對於事實查核的需求,在當年是難以想像的。

謝呈釀還說:「現在,大家都會停下來思考。『這看起來很奇怪。你可以幫我查核這件事的真偽嗎?我們有所懷疑。』我認為這是一種進步。」

根據美國智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)的研究,中國的假訊息操作已造成「顯著影響」,包括「台灣政治和社會兩極化加劇,以及擴大的世代鴻溝」。

蘭德公司指出,台灣「向來是北京資訊戰的試驗場」,至少從2016年起,中國就一直使用社群媒體干預台灣政治。

北京的假消息策略持續在轉變。事實查核單位提到,在台灣上次總統大選期間,中國方面因為香港民主示威而分心,如今已不再因此分散精力。

蘭德公司研究員莫小龍(Nathan Beauchamp-Mustafaga)表示,中國如今可以使用能產生圖像、聲音及影片的人工智慧(AI),這「對中國宣傳工作人員而言可能是美夢成真」。

數個月前,一個疑似政敵批評副總統賴清德的音檔在台灣流傳。根據法務部調查局及AI檢測公司Reality Defender,這個音檔幾乎肯定是深偽技術製成。

研究人員指出,部分虛假訊息是中國控制的內容農場製造,然後由網路分身、機器人或不知情社群媒體用戶傳播。根據蘭德公司,中國也試圖買下知名的台灣社群媒體帳號,且可能付錢給台灣網紅宣傳親中言論。

事實查核單位及監督組織認為,公眾的冷漠是令人憂心的問題。研究顯示,在過去選舉中,台灣人對事實查核資源的使用度有限。

「台灣事實查核中心」每天約有10名查核人員在作業,該中心董事兼執行長邱家宜說:「假訊息堆積如山。我們無法查核所有事。」

台灣政府試圖提高民眾對媒體識讀的興趣,包括「幽默反制假訊息」(humor over rumor)的全國性做法,運用搞笑迷因文化和可愛的狗狗角色,來揭穿假消息。

今年9月,台灣事實查核中心也舉辦了2023年青年查證挑戰賽,隊名「203」的中崙高中學生李姿穎、盧泓豫及鄭旭佑獲得季軍,他們認為台灣的喧鬧政治讓假訊息滋生迷惑和混亂。

現年16歲的李姿穎說道:「如果你看到某個新消息,不知道是真或假,你需要進行查核。我只是想要知道真相,這對我來說非常重要。」