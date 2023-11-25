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川普二度對決重回白宮？歷史數據看衰 多數都失敗

記者胡玉立／即時報導
拜登總統。（Getty Images）
拜登總統。（Getty Images）

前總統川普捲土重來，要在2024年與拜登總統二度對決；這將是美國史上第七次總統大選雙雄二度對決，也是1950年代後的第一次。川普擊敗拜登的勝算大不大？全國廣播公司(NBC)分析指出，歷史數據顯示，1950年以來只有不到四分之一的參議員和州長「複賽」是由首場敗選的候選人出線；大多數捲土重來者，仍以失敗告終。

根據維吉尼亞大學政治中心分析，1950年以來計有25次參議員二度對決，只有兩場第二次結果不同；1950年以來計有44次州長二度對決，只有14場第二次結果不同。總體來看，前一屆選舉落敗的候選人，有69次試圖二度出馬與敵手對決，有16場翻盤獲勝；其中包括去年的喬治亞州長競選及2016年讓共和黨控制參院的關鍵選戰。

馬里蘭大學政府和政治學教授卡羅(David Karol)指出，有幾大因素可以影響川普和拜登二度對決的結果。

第一個因素須看州或地區的主導政黨為何。儘管在國家層級上，民主黨與共和黨對白宮、參院、眾院三大主體的控制權多年來不斷改變；但州級選舉證據顯示，哪個政黨主導，絕對是影響因素之一。

是否為現任在職者，是第二個可以贏得更多優勢的因素。卡羅表示，「平均來看，現任總統再次獲勝的勝率，比第一次多」。

不過明年總統大選不僅是現任總統與總統候選人的較量，更是「現任總統與前任總統的對決」；這可能會削弱在任者拜登對川普的影響力。畢竟，川普也有過當總統的經驗。

卡羅同時警告，歷史數據不能預測未來，尤其當前政治形勢前所未見：拜登面臨低支持率和選民對其年齡與認知能力的擔憂；川普面臨多項起訴，其中部分指控他當總統時的行為，還包括指控他不當處理國安資訊。

卡羅說：「川普的確很獨特。我們從沒遇過這種情況。這是歷史上的第一次。」

川普 拜登 參院

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