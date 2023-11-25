華爾街日報：中國干預台灣大選 美應加速供台武器

中國國家主席習近平。（Getty Images）

「華爾街 日報」社論指出，美中雖皆將近期拜習會描繪成雙邊關係邁進，但中國領導人習近平 仍未放棄奪取台灣野心，包括干預台灣總統選舉，社論籲美方加快武裝台灣以威嚇中共。

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在美國舊金山召開的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場合舉行雙邊會談。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）寫道，習近平當時警告拜登，應停止武裝台灣，以及不要藉由挺民進黨來干預台灣總統大選。

拜登則對外表示，他告訴習近平，他「不預期」美方會對台灣大選有「一絲一毫干預」。

但北京 卻不這麼看待台灣選舉。中國藉由政治宣傳和軍事威嚇，來推動台灣民意傾向對北京較友善的國民黨；北京努力滲透台灣各界公民社會，從媒體到商界。

中國常用的宣傳題材之一是疑美論。台灣資訊環境研究中心近期一份報告便列舉3年來84個案例，當中中國政府或官方媒體暗示，華府會拋棄台灣、美台菁英共謀剝削台灣，抑或其他的政治宣傳說法。

此外，中國共產黨也正在升高對台灣的軍事騷擾。根據美國國會授權機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）本月提交給國會的報告，中國軍機「以幾乎每日頻率」侵犯台灣的防空識別區（ADIZ）。

報告指出，解放軍去年一共出動1737架次軍機侵犯台灣空域，比2019年的僅20架次暴增許多；且2019年共機自1999年以來首度飛越台灣海峽中線後，如今這類行為已成慣例。

報告還說，北京正在提高攻台軍事演習的複雜度，進行取得「台灣海上、空中和資訊領域控制權」的聯合操演。

「華爾街日報」表示，這些彩排正使得解放軍的能力增強。台灣人明年1月13日若膽敢選出民進黨的候選人賴清德擔任總統，可能會面臨波濤洶湧的一年。

加上美國明年也將舉行總統選舉，習近平可能趁美國人忙於應付內部分裂，認為這是攻台的好時機。因為習近平已經告知解放軍，要準備在2027年為了台灣作戰；但目前中國經濟正在苦苦掙扎，日本等鄰國也都在強化國防，使得習近平可能認為他的奪台機會正在縮小。

但美國和台灣可能面臨的中國攻台方式，並非只有諾曼第登陸（D-Day）式的兩棲攻擊這一種情況，習近平也可能藉由奪取台灣離島來引發危機。美中經濟暨安全檢討委員會的報告便提到，台灣政府今年指控懸掛中國國旗的船隻「刻意切斷2條（台灣與馬祖間）海底網路纜線」。

北京還可能嘗試封鎖台灣來進行逼迫，無論封鎖是主要行動或只是進攻的前奏。「華爾街日報」反問，這時美國會派艦艇護航進出台灣的船隻、冒著爆發實戰的風險？還是會袖手旁觀台灣經濟逐漸沒有糧食和燃料？

這篇社論認為，美國到時會希望先前已嚇阻這樣的危機發生，而非得面臨這樣殘忍的抉擇。避免衝突遠遠好過為了衝突而戰鬥，無論是何種形式的對抗。

「華爾街日報」呼籲拜登現在就立下新年新希望，加快武裝台灣的速度，以及展現美國打造太平洋防禦的國家意志，好讓習近平相信奪取台灣得不償失。