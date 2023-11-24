中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
紐約時報24日報導分析，有關移民問題的辯論裡，有一個制度環節很少受到討論：美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的公民領回。過去一年來，從美墨邊境偷渡入美的中國移民人數超過先前十年合計，中國籍偷渡客申請庇護獲得移民法院批准的機會較其他國家移民來得高，但即使被移民法院打回票的中國無證客最後還是留在美國，因為中國通常不願把這些移民接回。
報導指出，根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。如今中國無證客經過長途跋涉進入美國後，大多在邊境地帶就向巡邏官員自首並申請庇護。由於申請庇護成功案例頗多，引發越來越熱烈的跟風效應。
美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的公民領回，這個存在於移民制度環節的漏洞，在過去並未引發嚴重爭議。紐約時報指出，有十多個國家通常不願配合將無證客領回，中國則是最不願配合的國家。
一名政府官員匿名受訪時說，被美國政府下達最後通牒驅逐令的130萬名移民裡，中國移民約10萬人。
報導指出，來自委內瑞拉等國的無證客，進入美國之後都將紐約市視為主要目的地，高度仰賴紐約市府提供的收容中心等資源，但中國無證客則較少依靠收容中心，而是前往好幾個世代以來有較多華人聚集的地點，例如法拉盛、皇后區等。
基督教角聲佈道團(Christian Herald Crusade)牧師陳熾(Mike Chan)對紐約時報說，紐約是自給自足的華人移民社區，初來乍道的中國移民雖然不會說英語，但較容易找到工作。華人社區的社會脈絡則方便移民找移民律師、找房子或打理基本生活需求。
中國無證客向美國政府申請庇護，比其他國籍無證客成功機率高。雪城大學(Syracuse University)非營利機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)研究指出，2001年至2021年之間，向美國申請庇護的中國公民當中，有67%申請案獲得批准。
紐約時報報導，庇護申請案未通過的中國無證客，僅管被下達驅逐令，到頭來其實不太可能真的被遣返。
對於拒絕把無證客接回的其他國家，美國政府以扣留金援等手段做為談判籌碼，或像2017年對哥倫比亞、厄利垂亞、幾內亞、獅子山共和國祭出簽證限縮。然而，這些手段對中國無效，加上美中關係近年一路走下坡，移民問題並非美中關係的優先事項。
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