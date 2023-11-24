中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

紐約時報24日報導分析，有關移民 問題的辯論裡，有一個制度環節很少受到討論：美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的公民領回。過去一年來，從美墨邊境偷渡入美的中國移民人數超過先前十年合計，中國籍偷渡客申請庇護 獲得移民法院批准的機會較其他國家移民來得高，但即使被移民法院打回票的中國無證客 最後還是留在美國，因為中國通常不願把這些移民接回。

報導指出，根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。如今中國無證客經過長途跋涉進入美國後，大多在邊境地帶就向巡邏官員自首並申請庇護。由於申請庇護成功案例頗多，引發越來越熱烈的跟風效應。

美國官員無權要求其他國家將非法入境美國的公民領回，這個存在於移民制度環節的漏洞，在過去並未引發嚴重爭議。紐約時報指出，有十多個國家通常不願配合將無證客領回，中國則是最不願配合的國家。

一名政府官員匿名受訪時說，被美國政府下達最後通牒驅逐令的130萬名移民裡，中國移民約10萬人。

報導指出，來自委內瑞拉等國的無證客，進入美國之後都將紐約市視為主要目的地，高度仰賴紐約市府提供的收容中心等資源，但中國無證客則較少依靠收容中心，而是前往好幾個世代以來有較多華人聚集的地點，例如法拉盛、皇后區等。

基督教角聲佈道團(Christian Herald Crusade)牧師陳熾(Mike Chan)對紐約時報說，紐約是自給自足的華人移民社區，初來乍道的中國移民雖然不會說英語，但較容易找到工作。華人社區的社會脈絡則方便移民找移民律師、找房子或打理基本生活需求。

中國無證客向美國政府申請庇護，比其他國籍無證客成功機率高。雪城大學(Syracuse University)非營利機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)研究指出，2001年至2021年之間，向美國申請庇護的中國公民當中，有67%申請案獲得批准。

紐約時報報導，庇護申請案未通過的中國無證客，僅管被下達驅逐令，到頭來其實不太可能真的被遣返。

對於拒絕把無證客接回的其他國家，美國政府以扣留金援等手段做為談判籌碼，或像2017年對哥倫比亞、厄利垂亞、幾內亞、獅子山共和國祭出簽證限縮。然而，這些手段對中國無效，加上美中關係近年一路走下坡，移民問題並非美中關係的優先事項。