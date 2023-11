藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

三方會談破局,在藍營馬朱侯先離開之後,鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘(左)、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲(右)仍短暫留在會場,神情十分落寞。記者林俊良/攝影

台灣2024年總統大選藍白合破局,「華爾街日報」指出,國民黨與民眾黨沒能整合成功,不僅對民進黨 總統參選人賴清德 有利,同時也代表中國對台灣總統大選的最美好期盼落空。

華爾街日報(The Wall Street Journal)今天以「中國對台灣總統大選的最美好期盼落空」(China’s Best Hope for the Taiwan Presidential Election Just Fell Apart)為標題進行報導。

兩個反對黨沒能在登記截止期限之前達成藍白合,這對於目前民調最高、親美國的民主進步黨總統參選人賴清德有利。

中國國民黨與台灣民眾黨為了明年1月總統大選整合出一組參選人馬,努力到最後一刻卻以驚人的方式破局,增添了台灣民主會繼續成為美中兩國關係核心熱點的可能性。

國民黨與民眾黨上周達成一項出人意料的協議,要組成支持跟中國建立更友好關係的藍白合聯盟,政治分析人士稱,兩黨共推一組人選將很有機會在明年1月總統大選勝出。

但這項協議幾乎就在宣布後沒多久開始瓦解,並於昨天晚間記者會看似完全破局,期間國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲含蓄互罵,另一位原本要獨立參選的鴻海科技集團創辦人郭台銘則當著數十位記者的面前離席。

兩黨唇槍舌劍與執政的民進黨當天稍早召開記者會形成明顯對比,這場記者會介紹前駐美代表蕭美琴作為民進黨的副總統參選人。

蕭美琴平靜地回答一連串問題,包括華爾街日報記者詢問關於她擔任駐美代表期間如何應對美國政治分歧,自稱「戰貓」的她說:「我們不能讓台灣成為美國政壇黨派分歧的一個問題。」

就在總統參選登記截止最後一日的今天,侯友宜與柯文哲於一個小時內分別向中選會登記參選,確認藍白合破局。

華爾街日報指出,在野勢力未能共推一組人選,改變各界對於明年1月台灣總統大選的預期,這對亞太地區的安全以及中美兩國之間緊張關係產生重大影響。

侯友宜和柯文哲都贊同對北京展現更友善態度,兩人在民調方面都落後賴清德。現任副總統賴清德從政資歷豐富,被中國視為比現任總統蔡英文更積極主張台灣獨立。

賴清德則表示,他會延續蔡總統維持台灣與中國關係現狀的政策。

郭台銘的發言人今天指出,郭台銘沒有登記參選的計畫,這可能會使北京當局感到高興,這代表他會退選,並避免拉到其他兩位在野黨參選人的選票。

不過,政治分析人士認為,由於郭台銘在主要參選人當中的支持率墊底,預估他棄選的決定不會撼動大選局勢。

澳洲國立大學講師宋文笛指出:「民進黨總統大選勝券在握。」然而,他表示,民進黨可能難以保住立法院多數席次,進而產生分立政府,這會讓台灣跟美國與中國的關係變得複雜。