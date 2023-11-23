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藍白合3方會談 無法達成共識各自離場

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藍白合3方會談 無法達成共識各自離場

記者林俊良/即時報導
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

國民黨總統參選人侯友宜在前總統馬英九國民黨主席朱立倫陪同下，23日下午與鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲在君悅飯店會面，中間經過各自短暫離場休息冷卻情緒，最後經一個多小時的各說各話各持己見，藍營由主席朱立倫帶頭起立離席，三方無法達成共識各自離開，為藍白合君悅會談畫下句點。

三方會談破局之後，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯...
三方會談破局之後，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）、民眾黨副秘書長周榆修（左三）短暫對話，國民黨總統參選人侯友宜（右二）與前總統馬英九（右一）則揮手離去。記者林俊良／攝影

藍白郭5人齊聚後，郭台銘首先致詞表示，今天是美國的感恩節，所以是個好日子，他要感恩所有人能夠在這裡齊聚一堂，讓他這個做東的人非常有面子，此外君悅飯店是他與妻子曾馨瑩婚宴的地點，當時是由馬英九見證，他心存感恩，也期盼最後的結局是美好的。

不過，郭台銘指出，依據21日及昨天的討論，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九，讓他跟飯店人員急得像熱鍋上的螞蟻，會議空間位置需要重新思考擺放方式，還要再訂房間讓馬英九休息，「如果有所怠慢我先跟你道歉，失禮了」。

馬英九表達自己今天是擔任見證人的角色、不發言後，郭台銘點名朱立倫，希望朱立倫說明自己的角色，郭台銘說，因為若這場會面是要政黨協商，那他就應退出「走自己的路」，留國民黨及民眾黨單獨談。

侯友宜直言，「我今天來到現場以後，郭董在樓上開了小房間，在那個地方我覺得不適宜，就像如果到郭董事長家，來談這些事宜，都不適宜，我跟馬總統報告之後說，『可以過來，但絕對不會上那個房間，對總統身份不好，也不適宜』」，侯友宜強調，「今天既然是柯主席所說的要公開透明，我們多了一個光明磊落的心，來面對這次，我們就在這個現場把六點延續講清楚，也可以請郭董做見證、裁判，來看看誰講的比較有道理」。

侯友宜最後也說，「所以今天這個場景就是回到當初馬辦六點爭議的延續，民調可以撇在一邊不用說，但要說的是要重回那六點，多一個郭董事長做一個見證人，我們今天就這六點的延續，來做一個溝通」。

三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾...
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影
三方會談第一回合爭執於會談場地，會談雙方僵持不下，各自離場休息，首先再度進場的柯...
三方會談第一回合爭執於會談場地，會談雙方僵持不下，各自離場休息，首先再度進場的柯文哲（前）坐定位之後顯得神情嚴肅。記者林俊良／攝影
藍白三方會談第一回合爭執會談場地，會談雙方僵持不下，郭台銘和柯文哲以上廁所為由先...
藍白三方會談第一回合爭執會談場地，會談雙方僵持不下，郭台銘和柯文哲以上廁所為由先離席，留下國民黨總統參選人侯友宜（右二）和黨主席朱立倫（右一）顯得落寞。記者林俊良／攝影
三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（右二）、眾黨總統參選人柯文哲（右一）、國民黨...
三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（右二）、眾黨總統參選人柯文哲（右一）、國民黨總統參選人侯友宜（右三）一同上前向出面撮合的前總統馬英九（右四）致意。記者林俊良／攝影
三方會談破局之後，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨總統參選人侯友宜（右三）...
三方會談破局之後，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨總統參選人侯友宜（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）短暫對話，國民黨主席朱立倫（右一）則與民眾黨副秘書長周榆修（右二）握手致意。記者林俊良／攝影
昨天三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（左三）首先上前向民眾黨總統參選人柯文哲（...
昨天三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（左三）首先上前向民眾黨總統參選人柯文哲（左二）拍肩致意，國民黨總統參選人侯友宜（右一）與前總統馬英九（右二）神情顯得錯愕。記者林俊良／攝影
三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（右四）首先上前向民眾黨總統參選人柯文哲（左一...
三方會談破局之後，國民黨主席朱立倫（右四）首先上前向民眾黨總統參選人柯文哲（左一）握手致意，國民黨總統參選人侯友宜（右一）與前總統馬英九（右二）神情顯得錯愕。記者林俊良／攝影

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