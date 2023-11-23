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以哈24日一早實施停火 人質將交予紅十字會轉移

編譯陳曉慈／即時報導
以色列戰車23日在以色列接近加薩邊境地區演練。(路透)
以色列戰車23日在以色列接近加薩邊境地區演練。(路透)

半島電視台23日報導，卡達外交部證實，以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將於當地24日早上7時開始實行休戰協議，人道暫時停火，並於同日下午4時釋放13名人質。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）說，釋放人質名單將逐日確認，當以哈雙方都確認過名單後，就會釋放相關人員。

他說，24日釋放的13名以色列人質，將包含婦女與兒童，之後每天會在特定時間，確認人質能安全行動的情況下，將人質交予紅十字會，「重點是讓轉移過程對各方都盡可能安全」。

安薩里強調，這次休戰協議是互利互惠，因此24日下午4時哈瑪斯於杜哈釋放人質時，也預期看到以方釋放巴勒斯坦囚犯，但他無法提供將釋放的巴囚人數。

安薩里說，這次的暫時停火僅限加薩地區，不包含其他零星衝突區域。當被問及會議中是否感受到以哈對永久停火的渴望，他表示雙方非常重視這件事，「我們的目標是達成這項共識，並為之後更多的暫停交火鋪路，最終結束這場大家都在受苦的戰爭。希望終點很快就會到來，而我們必須打點各項事宜，才能達成持續且長久的停火」。

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