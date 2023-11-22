奧特曼突被趕下台 OpenAI換將風波幾乎趕走客戶

OpenAI換將風暴促使客戶考慮降低對其GPT系列大型語言模型的依賴。（美聯社）

OpenAI 高潮迭起的換將風暴終於平息下來——奧特曼 上周五突然被趕下台，但在金主和員工力挺之下，周三確定回鍋擔任執行長。不過，許多客戶因為此一動盪而起心動念，考慮是否要減少對OpenAI旗下GPT系列大型語言模型（LLM）的的依賴。

CNBC報導，軟體新創公司Log10執行長Arjun Bansal這幾天接到許多客戶來電，要求協助他們減少使用OpenAI的GPT，原因是不穩定性。

Bansal說：「大家在詢問如何微調不同的模型或嘗試不同的服務供應商，儘量不影響到原本的代碼設置。」他提及這是前所未有的情況，OpenAI規模極大、治理結構卻極其罕見，幾天間經歷重大動盪。

一位不願透露姓名的AI新創公司創辦人表示，他採用多個OpenAI的應用程式界面，在奧特曼下台後，開始思考要改用Anthropic產品，而當OpenAI宣布找Twitch前執行長席爾接替奧特曼，他的顧慮更加強烈，因為不確定以前主持串流媒體網站的席爾是否為領導OpenAI的合適人選。

Cohere營運長Martin Kon也說，近日諮詢大增，因為「企業非常看重確定性」，「這表明企業AI應用仍處於早期階段，企業正認真審視他們有多重視雲端靈活性，並獨立於大到科技公司之外」。Cohere提供帶有LLM的應用程式。

但找替代選項並非易事。Anthropic據說有等待名單。即使企業想使用它的服務，也未必能馬上如願。市場上雖有包括開源選項在內的多種LLM，但GPT-4模型被認為是最有能力以合理價格執行複雜任務的選項。OpenAI月初已降低收費標準。

創投公司NFX合夥人James Currier談及這次事件表示：「這次的動盪表明，我們還處於市場的早期階段......這也表示還有更大空間，可供更多新創企業一展身手。」