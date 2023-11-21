允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長：幣安違法聯邦法律，還假裝守法
路透報導，美國司法部與全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）於21日達成和解，其執行長趙長鵬承認違反美國防制洗錢法，幣安將支付43億美元罰款，這是美國史上金額最高的企業罰款之一，而趙長鵬同意辭去執行長並支付5000萬美元罰款，這項和解協議不僅能維持幣安營運，更將終結長達數年的調查。
幣安的違規行為包括允許恐怖組織超過10萬筆輸送金錢活動，包括哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織（al Qaeda）、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（ Islamic State）。
紐約時報報導，和解協議經過司法部、美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）和財政部（Treasury Department）共同研擬，尋求對趙長鵬判處聯邦法建議的最高刑期18個月。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，「幣安讓犯罪份子能輕易轉移竊取來的資金和非法收益，不光是違法聯邦法律，還假裝守法。」
幣安最早於2018年遭到司法部調查，聯邦檢察官於2020年12月要求提供防制洗錢相關舉措；商品期貨交易委員會則在今年3月控告幣安違反美國《商品交易法》及委員會規定，未實施有效策略查察和預防恐怖份子進行融資。
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幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
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