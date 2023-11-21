以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

中國國家主席習近平21日晚在北京出席金磚國家領導人以巴問題特別視訊峰會。央視新聞

金磚國家領導人「以巴問題特別視訊峰會」今晚舉行，中國國家主席習近平 就以哈衝突指出，當務之急是立即停火止戰、保障人道救援通道安全暢通，以及國際社會要拿出實際措施等。他重申解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦 民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國，呼籲盡快召開更具權威性的國際和會。

據央視報導，習近平今晚於上述峰會發表談話稱，加薩 地區衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。

習近平稱，當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和攻擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭；二是要保障人道救援通道安全暢通，提供加薩民眾更多人道援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加薩民眾的集體懲罰；三是國際社會要拿出實際措施，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。

就聯合國行動，習近平指出，中方支持十月廿七日聯合國大會緊急特別會議就以哈衝突通過的決議。中國作為聯合國安理會輪值主席國，主持通過了安理會第二七一二號決議。各方應將決議要求落實。

針對以哈局勢，習近平稱，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決以哈衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國；不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平與穩定。

就中方舉措，他表示，以哈衝突以來，中方積極勸和促談，推動停火止戰，為緩解加薩人道主義局勢提供協助，同時推動安理會通過相關決議，要求延長人道暫停和人道走廊的期限。

習近平還說，金磚合作機制是新興市場國家與發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，在當前情勢下，金磚國家就以哈問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時也非常必要。