當AI能自行操控殺手無人機 法律約束得了嗎？

今年11月16日在莫斯科舉行的俄羅斯交通運輸展覽會上，俄羅斯國有租賃公司GTLK展示了無人機。Getty Images

紐約時報 21日報導，包括美國、中國在內等國家現正迅速研發人工智慧(AI)控制的「殺手無人機」(killer drones)，這款新武器將來可能改變戰爭本質，攸關生死的作戰決策將由自動化科技作主；雖然有輿論主張「殺手無人機」需要接受國際規範，但美國等軍事強國態度抗拒，中國想要的規範則定義非常狹窄、幾乎沒有實際效果。

報導指出，大批殺手機器人自行出動獵捕目標，無須獲得人類授權就能執行殺人任務，如此科幻片般的劇情在真實世界越來越有機會成真，美國、中國以及某些國家都在迅速發展及部署可能顛覆戰爭的新技術，人工智慧計畫將決定涉及人命傷亡的戰爭決策。

許多國家對於AI控制的「殺手無人機」感到憂心，紛紛在聯合國 提案討論，要求針對致命自主武器(lethal autonomous weapons)訂定法律約束。銜命推動國際規範的奧地利外交官柯曼特(Alexander Kmentt)受訪時說：「這真的是人性最重要的拐點之一。」他說，使用武力時人類應該扮演何種角色，不但是基本的安全問題，也是法律問題及道德問題。

然而，聯合國提供平台讓世界各國政府表達疑慮，但討論過程迄今並未達成任何具有實質約束力的法律限制。

報導指出，美國、俄羅斯 、澳洲、以色列以及其他國家均稱，以目前狀況看來，沒有必要訂定新的國際法。專家指出，中國想要推動的規範則定義極為狹窄，基本上沒有實際效果。

軍事強國之間意見不一，辯論卡在議事程序裡，有關致命自主武器的國際法規，短期內並沒有進展希望。

俄羅斯駐聯合國副代表伏隆佐夫(Konstantin Vorontsov)日前在聯合國總部一場會議上對對全球外交官說：「我們不認為目前是適當時機。」

紐約時報分析，某些人士主張聯合國只須針對致命自主武器頒布不具約束力的指南方針即可，這個論點獲得美國支持；美國駐聯合國代表團過去這段期間的討論均表示，與其制定新的國際法，其實應對現行的國際人權法做出澄清，因為法條內容已經明文禁止使用針對平民百姓或導致百姓大量死亡的武器。