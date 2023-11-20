分析：解放軍藉軍演偷師美國 破壞華府與盟友關係

中國與東協多國11月13日在廣東湛江展開「和平友誼-2023」聯合軍演，隔天隸屬美國國會的機構發表年度報告指出，中國對外軍事交流破壞美國與盟友的關係，並導致解放軍 「偷師」美國。

美國之音（VOA）今天報導，「和平友誼」聯合軍演源於2014年中國和馬來西亞的兵棋推演，2018年從中馬擴員至中馬泰，今年又擴增至6國，是參與國最多的一次。

此外，中國近來不斷加強和東南亞 國家的聯合軍演，特別是與美國簽訂「東南亞集體防禦條約」（Southeast Asia Collective Defense Treaty）的盟友泰國。

今年7至9月，中國和泰國「突擊－2023」陸軍聯合訓練、「鷹擊－2023」空軍聯合訓練和「藍色突擊－2023」海軍聯合訓練。

隸屬美國國會的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發表今年度報告說，因中國更加重視加強與外國合作夥伴的軍事關係，可能導致解放軍增加蒐集情報、觀察戰術、技術及練習作戰技能的機會。

前美國海軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）表示，就解放軍而言，對於可能與之交戰的對手（美國），了解越多越有用。

他說，聯合軍演甚至為解放軍從事間諜活動和蒐集機密資訊提供機會，並舉例指出，解放軍參與2014年和2016年環太平洋軍演（RIMPAC），就取得從珍珠港內部，掌握參演船艦和潛艇聲紋特徵的良機。

紐夏指出，這有助於解放軍藉由聲音識別這些船艦和潛艇，並予以鎖定而摧毀。

美中經濟暨安全審查委員會的報告還提到，中國更試圖利用與外國的軍事互動，削弱美國的影響力和夥伴關係。

美國國防部 2022年向國會提交的報告中指出，對抗美國的影響力是中國在印太地區對外防務關係的目標之一。

不過國防部的報告引述華盛頓國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillip Saunders）指出，中國利用對外軍事關係試圖破壞美國的聯盟，迄今為止取得的效果有限。

像是另個與美國簽訂條約的盟友菲律賓，最近明確拒絕和中國共同軍演，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）還說：「中非聯合軍演的提議不太可能實行，除非中國停止脅迫性和危險的戰術。」

儘管如此，紐夏仍建議，美國必須與若干東南亞國家的軍演和接觸保持在最小及最謹慎的規模，並且不要攜帶或展示任何中國覬覦的技術、裝備和專業知識。

他說：「一旦開始與中國人民解放軍打交道，幾乎沒有什麼好的方式來保護自己。解放軍會利用一切機會，盡一切可能提高他們的能力，而你會為此付出代價。」

紐夏表示：「不要認為你可以設立『控制和屏障』，而是要遠離解放軍。」