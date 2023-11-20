拜習會後 葉倫：雙方在台灣地位議題分歧仍大

財政部長葉倫表示，美中兩國在台灣地位議題上仍有很大分歧。(路透)

財政部長葉倫 今天表示，拜登 總統和中國國家主席習近平 上周於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間進行會晤後，雙方在台灣地位議題上仍有很大分歧。

葉倫（Janet Yellen）接受財經媒體CNBC節目Squawk Box訪問說：「習主席確實表達台灣與中國統一是非常重要的觀點。當然他表達希望透過和平的方式實現這項目標。」

她還提到：「但拜登（Joe Biden）總統表示，我們對於台灣的政策一直以來都維持不變。」

會晤習近平之後的數小時，拜登在記者會指出：「我們維持一個中國政策的共識，我不會改變這一點，這一點不會改變的。」

CNBC報導，美國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，但也堅稱台灣是自治領土，儘管北京當局宣稱台灣是中國的一部分。

即使兩人上周會談過後，拜登與習近平在這個議題上的僵持，也可能產生軍事方面的影響，儘管習近平堅稱他不希望發生軍事衝突。

台灣政府官員已經指出，近幾個月來中國在台灣周邊的軍事行動不斷擴增。官員們擔心，中國在台灣周邊的軍事活動可能會造成意外衝突並爆發成全面衝突。

美國軍方官員已經警告，中國可能於2027年之前做好攻打台灣的準備。他們還批評美國沒有向台灣提供足夠的軍事支援來嚇阻中國。

拜登日前向國會提出1050億美元的預算案，主要援助給烏克蘭和以色列用於兩國各自的戰爭，其中還包括20億美元用於台灣及更廣泛的印太地區安全措施。

葉倫今天對此表示，這項預算案「對於美國的國家安全至關重要」。

影片來源：YouTube CNBC Television