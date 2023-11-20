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遭控二級謀殺等罪 佛洛伊德跪頸致死案警察上訴遭拒

記者顏伶如／即時報導
沙文(Derek Chauvin)遭控二級謀殺等罪2021年被明州法院定罪。（路透）
沙文(Derek Chauvin)遭控二級謀殺等罪2021年被明州法院定罪。（路透）

2020年5月，非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死。沙文遭控二級謀殺等罪2021年被明州法院定罪，判處坐牢22年半，沙文辯護律師今年10月上訴最高法院，最高法院20日拒絕受理。

沙文被定罪之後，辯護律師曾向明州上訴法院上訴，但上訴法院法官今年4月裁定維持原判。

沙文辯護律師以明州法院拒絕更改審理地點、拒絕隔離陪審團為由，向最高法院提出上訴。辯護律師主張，由於佛洛伊德案在當地獲得大量報導，沙文持續在明尼亞波利斯受審，導致公平審判權利受損，倘若獲判無罪則可能引發暴力或暴動。

辯護律師同時向最高法院主張，明州陪審團成員積極想為沙文定罪，避免社區發生更多暴動，陪審團成員擔心無罪判決將讓自己與家人面臨安全威脅。

沙文被檢方以二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名起訴，12名成員的明州漢尼平郡(Hennepin County)陪審團2021年4月裁定全數定罪。

對於遭控侵犯佛洛伊德民權的聯邦罪名，沙文於2021年12月認罪，被判在聯邦監獄服刑21年。

沙文目前透過辯護律師上周提出動議，試圖推翻聯邦罪名判決。

明州 佛洛伊德 監獄

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