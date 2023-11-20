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以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

中央社耶路撒冷19日綜合外電報導
西法醫院中的監視器拍下哈瑪斯將人質抓進醫院的影像。(Getty Images)
西法醫院中的監視器拍下哈瑪斯將人質抓進醫院的影像。(Getty Images)

加薩走廊最大醫院西法醫院（Al Shifa Hospital）一直是以色列長達6周毀滅性攻擊的主要目標，以色列進一步指控哈瑪斯在醫院內虐待人質，有1名被俘以色列士兵遭處決，另有2名外國人質遭關押。

影片來源：YouTube The Times and The Sunday Times

路透報導，西法醫院曾是數萬巴勒斯坦難民的避難所，自以色列軍隊上周進入醫院，宣稱要剷除隱藏其內的哈瑪斯設施以來，該醫院一直在疏散患者和員工。

自哈瑪斯（Hamas）10月7日跨境襲擊引發戰爭後，以色列仍在尋找被綁架到加薩的約240人，其中一位是19歲的以色列新兵馬仙諾（Noa Marciano），她的屍體上周在西法附近被發現。

哈瑪斯表示馬仙諾是在以色列空襲中身亡，並發布了一段影片，內容似乎有馬仙諾屍體，但是除了頭部受傷外，並無任何標記。

以色列軍方表示，法醫驗屍後發現馬仙諾在這次攻擊中是有受傷，但傷勢並無致命危險。

首席發言人哈加里（Daniel Hagari）少將表示，「根據情報資訊—可靠的情報資訊—馬仙諾被哈瑪斯恐怖分子帶進西法醫院院區。在那裡，她被哈瑪斯恐怖分子謀殺。」但哈加里沒有詳細說明細節。

哈加里在電視播出的簡報中表示，哈瑪斯槍手還將10月7日襲擊中抓獲的外國工人帶到西法，其中有一名尼泊爾人及一名泰國人，他沒有透露兩名人質的姓名。

哈加里播出的監視器畫面似乎顯示，一群男子將一名男子反扭雙臂押送進醫院，醫護人員大吃一驚。第2段影片顯示名受傷男子躺在醫用輪床上，附近有另一名便衣男子手持突擊步槍。

哈瑪斯沒有立即對哈加里的言論發表評論。

這個管理加薩的巴勒斯坦伊斯蘭組織先前曾表示，他們將一些人質送往醫院接受治療。

另一方面，以色列軍方今天還發布了另一段影片，影片顯示巴勒斯坦人在西法醫院下方10公尺處挖掘了一條長55公尺的地道。

哈瑪斯承認在整個巴勒斯坦飛地加薩擁有數百公里的秘密地道、掩體和豎坑，但否認它們位於醫院等民用基礎設施之中。

影片顯示了1條狹窄地道，上有拱形混凝土頂，盡頭是軍方聲明中所說的防爆門，但並未說明門外是什麼。

據稱，該地道是透過小屋中發現的豎坑進入，這個存放彈藥的小屋就在西法院區內；第2段影片也顯示了院區內的一個室外豎坑開口。

加薩衛生部長巴希（Mounir El Barsh）駁斥了以色列關於地道的說法，稱它是「純粹謊言」。

巴希告訴半島電視台（Al Jazeera）：「他們（以色列）已經在醫院待了8天...但甚麼也沒有發現。」

以色列 哈瑪斯 加薩

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