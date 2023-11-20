眾院中國委員會：務必通過對台和亞洲盟友軍援

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（左）與該委員會首席議員、民主黨籍眾議員克利什納穆希（右）。（Getty Images）

聯邦眾院中國問題特別委員會兩黨領袖在政論節目「面對全國」訪談中表示，他們一致認為，國會「務必通過」白宮對台灣和其他亞洲盟友的援助計畫。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）詢問眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）和首席議員、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），兩人能否攜手合作，在年底前通過拜登 總統軍援台灣和亞洲盟友40億美元的提案？

蓋拉格表示：「我想我們能夠做到。」他說，彼此能夠通力合作，讓他對此感到樂觀，尤其考量到台灣所面臨的威脅日益加劇。

他說：「在拜習會期間，幾乎沒有報導的一件事是，（中國國家主席）習近平 對台灣的威脅有所升級。據報他在會談期間對拜登總統說，解決台灣問題比該地區的和平穩定更為重要。中共隨後發表官方聲明稱，我們必須停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

「因此，這一切應該提醒我們，如果我們不解決根本問題，再多的外交努力也無法發揮作用，也就是說，海峽兩岸乃至整個印太地區的硬實力平衡正在被侵蝕，戰爭的風險也隨之增加，所以我們必須在為時已晚之前採取行動。」

布瑞南向克利什納穆希問道：「你對這項提案能在2023年底前通過有信心嗎？」

克利什納穆希說：「我們別無選擇，我們必須通過這項提案。總統要求撥出這筆款項是絕對正確的，不光是為了台灣，也為烏克蘭、以色列和其他優先事項，一切都是環環相扣、密不可分。我們必須確保向習近平傳達正確訊息。」

「如今，最近一項調查顯示，大多數選民認為未來10年內可能爆發戰爭，並對此感到非常擔憂。3/4的民主黨人和共和黨人希望我們阻止戰爭，而做到這一點的最佳辦法是確保我們嚇阻侵略，透過向台灣提供所需裝備以免遭侵犯。但也要緩和言辭，確保我們與中共最高層從事外交。」

拜登和習近平上周在舊金山會晤時，就台灣議題進行「實質討論」。習近平向拜登表示，台灣是美中關係最重要、最敏感的問題。

有線電視新聞網（CNN）記者在台北街頭訪問台灣民眾是否擔心台海發生戰爭，一名受訪的母親表示，她有孩子，當然擔心台灣成為下一個烏克蘭。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴CNN記者：「北京 的行動已經變得有點像是納粹德國在二戰期間的所作所為。」他警告，中國軍事發展突飛猛進，規模為一個世紀以來最大，而這可能只是開端，唯有強大的軍事力量，才能嚇阻北京。

蘇紫雲說，台灣的地理位置十分重要，北京若能占領台灣，台灣將成為所謂的「中國夏威夷」。他們將能從東台灣派出潛艦，一路朝美國西岸前進，攻擊美國。

前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時也表示，對美國而言，台灣是最「重大」且最「危險」的議題。

主持人拉達茲（Martha Raddatz）提到，美中領導人在舊金山會晤期間，就恢復軍事接觸等取得一些進展。

穆倫說：「我認為這確實很重要，因為我們不應該低估兩國關係的惡劣程度，不僅是現在，我認為未來也會遇到很多困難。所以，我一直認為拜登總統和習主席需要領導兩國建立這種關係，如果他們不這麼做，雙方關係只會繼續惡化。」

此外，他也談到，「我認為台灣問題是近期也是長期最重要且最危險的議題，但美中在這方面沒有任何進展，我認為習主席明確傳達的訊息是，中國終將在某個時間點統一，他對這個問題一直都很積極」。

穆倫還說，他認為「兩位領導人提及我們不會透過衝突方式達成這點非常重要，但這並未發生。問題依然存在，我們必須關注這一點，並確保若統一必須和平實現，符合一個中國政策」。