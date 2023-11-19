前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人2008年出席民主黨全國代表大會向與會者揮手。(美聯社)

「卡特中心」(Carter Center)發表聲明指出，前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)19日於喬治亞州 家中過世，享耆壽96歲。

聲明中指出，羅莎琳‧卡特患有失智症，連續幾個月健康狀況走下坡。羅莎琳‧卡特19日下午2時10分喬治亞州平原鎮(Plains)家中安詳離世，家人隨侍在側。

高齡99歲的前總統卡特(Jimmy Carter)發表聲明悼念妻子指出：「我完成的每一項成就，羅莎琳都是跟我平起平坐的夥伴。在我需要的時刻，她提供睿智建言及鼓勵。只要世上有羅莎琳，我就知道有人愛著我， 支持著我。」卡特伉儷1946年結婚，育有三子一女。

前第一夫人羅莎琳1978年帶著女兒艾米踏出白宮。(美聯社)

拜登 總統19日晚間準備搭乘空軍一號離開維吉尼亞州諾福克(Norfolk)時對媒體說，卡特伉儷是「了不起的家庭」，讓白宮變得更加優美。拜登說，卡特伉儷結縭77年之久，偉大品德令人敬佩，「願上帝保佑他們」。

拜登與家屬通話致悼

拜登對媒體表示，已與卡特家屬通話，家屬告知卡特目前正由兒女及孫子們陪伴。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)發表聲明說，羅莎琳‧卡特最著名的貢獻包括推動心理健康 及照護、增進婦女權益。她說：「佳節期間，希望您也為卡特家族禱告。」

卡特目前仍住在平原鎮家裡，今年2月開始接受安寧療護(hospice care)。

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史上第2長壽第一夫人

卡特是美國史上最長壽的總統，羅莎琳‧卡特是美國史上第二長壽的第一夫人，僅次於97歲辭世的前第一夫人蓓西‧杜魯門(Bess Truman)。

前總統川普在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，羅莎琳‧卡特從海軍軍眷到喬治亞州州長夫人，再到美國第一夫人，一路走來贏得美國民眾的敬仰與感激。

前總統布希(George W. Bush)與前第一夫人蘿拉‧布希(Laura Bush)發表聯合聲明表示，羅莎琳‧卡特是一位品德高尚、意志堅強的女性。布希說：「沒人比她是更棒的卡特代言人，他們的夥伴關係是忠誠與忠貞的良好榜樣。她致力推動為心理健康去污名化，身後留下重要典範。」