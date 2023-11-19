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川普：若贏得2024大選 將撤銷印太經濟架構

中央社／愛阿華州道奇堡18日綜合外電報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普今天表示，如果他贏得2024年大選重返白宮，將撤銷總統拜登正在推動的太平洋貿易協定「印太經濟架構」（IPEF）。

川普在愛阿華州對支持者演說時表示，他反對拜登政府與其他13國家談判的這個區域貿易協議，因為這將掏空美國製造業並引發失業。

IPEF貿易部分的談判旨在為該地區提供替代中國日益增長的貿易影響力的方案，但由於包括越南和印尼在內的一些國家拒絕承諾改善勞動和環境標準，近日談判陷入困境。

2017年1月上任後退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的川普今天表示，此次他若當選，上任後，將立即「廢除」他口中所說的「TPP二號」─印太經濟架構。

川普在狄蒙（Des Moines）以北約150公里的道奇堡（Fort Dodge）舉行造勢活動時表示：「在下一屆政府的領導下…拜登的『TPP二號』計畫將在第一天就宣告失敗。」

拜登政府曾希望在本週的亞太經濟合作會議（APEC）前及時完成IPEF貿易倡議的關鍵章節，貿易專家和商業團體表示，拜登誓言繼續就這項雄心勃勃的協議進行談判，但選舉年的壓力以及一些國家對嚴格承諾的抵制使得達成協議的可能性不大。

拜登 川普 越南

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