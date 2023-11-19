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拜登投書華郵 籲以巴和談 威脅拒發簽證給以色列極端分子

編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登18日投書華盛頓郵報，要求暴力勢力停止攻擊約旦河西岸巴勒斯坦人民，且威脅拒發簽證給極端分子，並再次呼籲以色列和巴勒斯坦和平共處的「兩國方案」。(路透)
美國總統拜登18日投書華盛頓郵報，要求暴力勢力停止攻擊約旦河西岸巴勒斯坦人民，且威脅拒發簽證給極端分子，並再次呼籲以色列和巴勒斯坦和平共處的「兩國方案」。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登（Joe Biden）18日投書華盛頓郵報，要求暴力勢力停止攻擊約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦人民，且威脅拒發簽證給以色列極端分子，同時再次呼籲以色列和巴勒斯坦和平共處的「兩國方案」。

「我一再向以色列政府領導人要求停止針對約旦河西岸巴勒斯坦人，而那些犯下暴行的人必須接受法律制裁。美國已經準備採取行動，包括拒絕發放簽證給攻擊西岸平民的極端分子。」

拜登的警告來自於憂心以色列恐怕違反赴美免簽證計畫（Visa Waiver Program），今年10月底，以色列獲准加入免美簽計畫。

美國國務院上周也承認有所擔憂，發言人米勒（Matthew Miller）表示，假如以色列違反免簽計畫，「美國也準備好補救辦法」。

另一方面，拜登也維持上個月初以來的立場呼籲暫時休戰，強調和平共存的「兩國方案」，並且由巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）統治。

「兩國方案是長久保障以色列和巴勒斯坦人民安全無虞的唯一辦法。兩國方案主張以色列和巴勒斯坦雙邊人民在自由、機會和尊嚴的平等措施下毗鄰共存，這是通往和平的必經之路，需要以色列、巴勒斯坦以及美國等盟友共同承諾和努力。」

以色列 巴勒斯坦 拜登

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