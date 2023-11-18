ChatGPT之父被炒震驚各界 創業常勝軍自稱末日準備者

被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼今天遭公司開除震撼科技界。（Getty Images）

被視為ChatGPT之父的OpenAI 執行長阿特曼今天遭公司開除震撼科技界。阿特曼從史丹佛大學中輟後開公司連續創業，可謂創業常勝軍。他曾說自己是為末日災難做好準備的準備者。

法新社報導，阿特曼（Sam Altman）在前稱推特（Twitter）的社群平台X上寫道，在OpenAI的期間「為我個人帶來很大轉變，希望對世界也造成一點變化」。

阿特曼2015年和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等人一同創辦研究公司OpenAI，目標是打造能造福人類的生成式AI。

他在2021年的部落格文章中寫道：「我們在接下來100年取得的科技進步，將遠遠超過自我們首次學會用火和發明輪子以來所達成的一切。」

● 創業常勝軍

1985年出生的阿特曼在美國聖路易市（St. Louis）郊區長大，根據2016年的「紐約客周刊」（The New Yorker）簡介，他在8歲時得到自己的第一台電腦。

他接受君子雜誌（Esquire）訪問時表示，電腦和網路社群幫助他在美國的保守地區探索自己的同志身分。

如同許多科技名人，阿特曼也從美國史丹佛大學（Stanford University）輟學，創立一家名為Loopt的公司，讓智慧型手機用戶能選擇性地分享自己的行蹤。

2012年，阿特曼出售Loopt，入袋4340萬美元，讓他在矽谷站穩腳跟。

住在舊金山 的阿特曼在一篇文章中寫道，他休息了一年，在此期間，他「讀了數十本教科書、瞭解一些過去一直很感興趣的領域」，講述自己學習核子工程、合成生物學、投資 和AI的經歷。

他說：「當時埋下了對日後深具影響力的種子。」

● T恤短褲休閒裝束

阿特曼2014年成為新創育成機構Y Combinator總裁，為新創公司提供建議和資金，以此換取新創公司股份。他在任時將Y Combinator投資戰略從軟體新創擴展到生技、能源和其他領域。

Industrial Microbes創辦人葛林斐德（Derek Greenfield）說：「他思維敏捷、語速很快。」他在自己的生技新創公司接受Y Combinator輔導時認識了阿特曼。

葛林斐德記得阿特曼總是穿著休閒，有時一身T恤和短褲裝束。葛林斐德說：「他非常腳踏實地。」

儘管擔心有風險，阿特曼離開Y Combinator後，投入AI領域。

內幕情報公司（Insider Intelligence）商務行銷資深主管高德曼（Jeremy Goldman）說：「他的思考非常有深度，並極度專注於將事情做好。」

阿特曼曾提出，結合AI、機器人技術和無成本能源，基本上可以讓機器完成所有工作，並為社會上的成年人提供「基本收入」。

他曾在一篇部落格文章寫道：「美好的未來並不複雜，我們需要科技創造更多財富，然後以政策將它們公平分配。一切所需將會很平價，每個人都會有足夠的錢能負擔。」

● 末日準備者

在「紐約客周刊」的文章中，阿特曼說，他是一個「準備者」，一個為在末日災難中生存已做好準備、備好物資的人。

他在一篇部落格文章中說，每年12月的最後一天，他都會寫下一份清單，列出他期望在新的一年完成的事項。

他的個人投資包括致力於核融合技術和延長人類壽命的新創公司。

就在今天被解僱前幾個小時，阿特曼才在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）論壇場邊告訴法新社，人們無法總是預測未來。