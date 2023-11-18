我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

OpenAI董事會開除執行長 彭博：雙方存在廣泛分歧

ChatGPT之父被炒震驚各界 創業常勝軍自稱末日準備者

中央社舊金山17日綜合外電報導
被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼今天遭公司開除震撼科技界。（Getty Images）
被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼今天遭公司開除震撼科技界。（Getty Images）

被視為ChatGPT之父的OpenAI執行長阿特曼今天遭公司開除震撼科技界。阿特曼從史丹佛大學中輟後開公司連續創業，可謂創業常勝軍。他曾說自己是為末日災難做好準備的準備者。

法新社報導，阿特曼（Sam Altman）在前稱推特（Twitter）的社群平台X上寫道，在OpenAI的期間「為我個人帶來很大轉變，希望對世界也造成一點變化」。

阿特曼2015年和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等人一同創辦研究公司OpenAI，目標是打造能造福人類的生成式AI。

他在2021年的部落格文章中寫道：「我們在接下來100年取得的科技進步，將遠遠超過自我們首次學會用火和發明輪子以來所達成的一切。」

● 創業常勝軍

1985年出生的阿特曼在美國聖路易市（St. Louis）郊區長大，根據2016年的「紐約客周刊」（The New Yorker）簡介，他在8歲時得到自己的第一台電腦。

他接受君子雜誌（Esquire）訪問時表示，電腦和網路社群幫助他在美國的保守地區探索自己的同志身分。

如同許多科技名人，阿特曼也從美國史丹佛大學（Stanford University）輟學，創立一家名為Loopt的公司，讓智慧型手機用戶能選擇性地分享自己的行蹤。

2012年，阿特曼出售Loopt，入袋4340萬美元，讓他在矽谷站穩腳跟。

住在舊金山的阿特曼在一篇文章中寫道，他休息了一年，在此期間，他「讀了數十本教科書、瞭解一些過去一直很感興趣的領域」，講述自己學習核子工程、合成生物學、投資和AI的經歷。

他說：「當時埋下了對日後深具影響力的種子。」

● T恤短褲休閒裝束

阿特曼2014年成為新創育成機構Y Combinator總裁，為新創公司提供建議和資金，以此換取新創公司股份。他在任時將Y Combinator投資戰略從軟體新創擴展到生技、能源和其他領域。

Industrial Microbes創辦人葛林斐德（Derek Greenfield）說：「他思維敏捷、語速很快。」他在自己的生技新創公司接受Y Combinator輔導時認識了阿特曼。

葛林斐德記得阿特曼總是穿著休閒，有時一身T恤和短褲裝束。葛林斐德說：「他非常腳踏實地。」

儘管擔心有風險，阿特曼離開Y Combinator後，投入AI領域。

內幕情報公司（Insider Intelligence）商務行銷資深主管高德曼（Jeremy Goldman）說：「他的思考非常有深度，並極度專注於將事情做好。」

阿特曼曾提出，結合AI、機器人技術和無成本能源，基本上可以讓機器完成所有工作，並為社會上的成年人提供「基本收入」。

他曾在一篇部落格文章寫道：「美好的未來並不複雜，我們需要科技創造更多財富，然後以政策將它們公平分配。一切所需將會很平價，每個人都會有足夠的錢能負擔。」

● 末日準備者

在「紐約客周刊」的文章中，阿特曼說，他是一個「準備者」，一個為在末日災難中生存已做好準備、備好物資的人。

他在一篇部落格文章中說，每年12月的最後一天，他都會寫下一份清單，列出他期望在新的一年完成的事項。

他的個人投資包括致力於核融合技術和延長人類壽命的新創公司。

就在今天被解僱前幾個小時，阿特曼才在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）論壇場邊告訴法新社，人們無法總是預測未來。

AI 投資 舊金山

上一則

APEC背後… 美外交政策焦點 重新轉回亞洲

延伸閱讀

OpenAI董事會開除執行長阿特曼 彭博：雙方存在廣泛的分歧

OpenAI董事會開除執行長阿特曼 彭博：雙方存在廣泛的分歧
ChatGPT公司OpenAI執行長阿特曼突遭開除 恐影響AI產業

ChatGPT公司OpenAI執行長阿特曼突遭開除 恐影響AI產業
離婚4年首同框 馬伊琍、文章現身女兒畢業典禮

離婚4年首同框 馬伊琍、文章現身女兒畢業典禮
張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館 與各國夫人、先生相談甚歡

張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館 與各國夫人、先生相談甚歡

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚