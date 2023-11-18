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裴洛西現身張忠謀答謝宴飛吻致敬 讚蕭美琴出色

特派記者張文馨／舊金山即時報導
當駐美代表蕭美琴宣布裴洛西抵達現場，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送了個飛吻，張忠謀回敬飛吻並微笑致意。（記者張文馨／攝影）
當駐美代表蕭美琴宣布裴洛西抵達現場，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送了個飛吻，張忠謀回敬飛吻並微笑致意。（記者張文馨／攝影）

亞太經合會（APEC）領袖會議17日落幕，美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）偕夫婿驚喜現身領袖代表張忠謀舉辦的答謝宴，裴洛西說，美國國會跨黨派和兩院強烈支持台灣自我防衛，並在致詞時主動提及蕭美琴是出色的駐美代表。

在結束所有APEC議程後，張忠謀在下榻的威斯丁酒店舉辦晚宴，招待台灣僑胞和隨行團員，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳夫婦和裴洛西夫婦到場時贏得掌聲。

當駐美代表蕭美琴宣布裴洛西抵達現場，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送了個飛吻，張忠謀回敬飛吻並微笑致意。

蕭美琴表示，裴洛西對台灣人民堅定不移的支持，令人感謝與敬佩。

裴洛西表達對台灣自我防衛與強化美台經濟關係的支持，希望美國能與台灣簽署雙邊貿易協定，也希望通過避免雙重課稅，強化美國與台灣的雙邊投資。

「擁有一個中國政策的國家，例如加拿大，已經和台灣簽署自貿協定。」裴洛西說，這也是美國正在努力的目標。

裴洛西表示，在美國國會有四項議題贏得跨黨派支持，即新疆、西藏和香港等中國大陸內部問題，此外，力挺台灣自我防衛在參眾兩院、跨黨派議員間的支持力道也很強勁。

裴洛西致詞時稱讚蕭美琴是出色的大使，強化美台在經濟、文化和安全的關係；此外，裴洛西受訪說，蕭美琴很聰明，善於戰略思考，也會充滿耐心地傾聽與理解，是出色的外交官。

不過當談到蕭美琴可能回台灣與民進黨總統參選人賴清德搭配，投入總統選舉，裴洛西說，她不評論台灣政治，甚至不清楚台灣的總統與副總統選制，裴洛西禮貌性地祝福蕭美琴和總統候選人們一切順利。

當駐美代表蕭美琴宣布裴洛西抵達現場，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送了個飛吻，張...
當駐美代表蕭美琴宣布裴洛西抵達現場，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送了個飛吻，張忠謀回敬飛吻並微笑致意。（記者張文馨／攝影）
APEC領袖代表張忠謀的晚宴上，美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelo...
APEC領袖代表張忠謀的晚宴上，美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，背對者）與中華民國駐美代表蕭美琴比鄰而坐，不時低語互動。（記者張文馨／攝影）
美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）偕夫婿現身APEC領袖代表...
美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）偕夫婿現身APEC領袖代表張忠謀舉辦的答謝宴，並接受媒體訪問。（記者張文馨／攝影）
在結束所有APEC議程後，領袖代表張忠謀在下榻的威斯丁酒店舉辦晚宴，招待台灣僑胞...
在結束所有APEC議程後，領袖代表張忠謀在下榻的威斯丁酒店舉辦晚宴，招待台灣僑胞和隨行團員。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴致詞，APEC領袖張忠謀轉過身聆聽。（記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴致詞，APEC領袖張忠謀轉過身聆聽。（記者張文馨／攝影）

裴洛西 APEC 賴清德

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