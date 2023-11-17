拜習會聲明有4大不同 台灣議題各說各話

圖為拜登總統(右)與習近平(左)當天午餐後在費羅麗莊園漫步。(Getty Images)

總統拜登 和中國國家主席習近平 15日結束舊金山峰會後，未發表聯合聲明，兩國政府各自發布書面聲明表述立場，美國之音（VOA）將雙方聲明差異歸納成以下4點。

台灣議題 美中各說各話

第一，針對台灣議題，兩國聲明陳述截然不同。其中，中國聲明特別提及拜登於去年峇里島會晤所承諾的不支持「台灣獨立」，但白宮的聲明並未出現此立場。

中方聲明稱，習近平於會中重申台灣議題的原則，並指出「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。」因此，習近平要求美方體現對台獨的不支持，「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。他也強調，「中國終將統一，也必然統一」。

根據美方聲明，針對習近平停止武裝台灣的要求，拜登並未直接回應，至於習近平的統一宣言，拜登則重申反對任何一方單獨改變台海現狀。

拜登強調，美國政府幾十年來都維持一致的一個中國政策，沒有改變。聲明引述拜登表示：「美國反對任何一方單方面改變現狀，我們期望透過和平方式解決兩岸分歧，台灣海峽和平穩定關係到世界利益。」拜登也呼籲，中國克制在台海週邊的軍事行動。

第二，在俄烏和以哈戰爭後，美國一再呼籲中國採取行動調停，烏克蘭和以色列也都曾公開尋求中國的支持。

對此兩大區域衝突，美方聲明稱，兩位領導人交換了意見。其中，拜登重申，美國聯手全球盟友和夥伴，將繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略；在以哈戰爭上，美國支持以色列對抗恐怖主義的權利。

拜登更重申支持一個自由與開放、互聯、繁榮、安全和堅韌印太地區，以及對捍衛印太盟友的堅定承諾。他也強調，美國對航行和飛越自由、遵守國際法、維持南海與東海的和平穩定及朝鮮半島完全無核化等議題的長期承諾。

中方聲明隻字未提烏克蘭及以色列。相較去年的峇里島拜習會，習近平當時表明，中方高度關切烏克蘭局勢，兩國元首也就烏克蘭危機等議題交換意見。

中方聲明僅簡述，兩國將共同承擔大國責任，解決人類社會的麻煩，離不開大國合作。「中美應做表率，加強在國際和地區問題上的協調合作」。

拜登關切中國經貿武器化 習近平不滿晶片發展被圍堵

第三，在經濟層面上，習近平對美國圍堵中國的晶片發展表達不滿，拜登則是關切中國將經貿武器化的脅迫，並稱美國不會過度限制貿易和投資。

據中方聲明，習近平說，美方在出口管制、投資審查和單邊制裁方面，不斷針對中國設限，嚴重損害中方利益。他說，中國以創新驅動發展，壓制中國科技就是遏止中國高品質發展，剝奪中國人民的發展權。他希望美方正視中方關切，取消單邊制裁，提供中國企業公平、公正、非歧視的環境。

中方聲明更引述拜登說法稱：「美中經濟相互依賴，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤。」

美方聲明表示，拜登關切中國不公的貿易手段、非市場經濟行為及對美國企業的懲罰性舉措，他說，這些做法傷害美國工人和家庭。

拜登強調，美國將持續採取必要行動，以防止其先進技術遭濫用，或損及美國國家安全，但不會過度限制貿易和投資。

習近平遭異議人士嗆聲 拜登關切中國侵犯人權

第四，習近平睽違7年再度訪美，許多旅美異議人士聚集舊金山表達抗議，包括來自香港、西藏及維吾爾族群現身中國駐舊金山大使館的門外示威，抗議中國政府打壓人權。

根據美方聲明，拜登於會中強調人權的普世性及各國履行其國際人權承諾的責任。他對中國於新疆、西藏和香港等地侵犯人權行為表示關切。

拜登說，解決美國公民在中國被不當拘留或被禁止出境的案件仍然是當務之急。

中方的聲明並沒有提到這些人權問題。