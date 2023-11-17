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日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美

中央社舊金山16日綜合外電報導
日本首相岸田文雄(右)16日在舊金山表示，總統拜登(中)邀請他進行國事訪問。左為韓國總統尹錫悅。圖為三人在APEC期間合影留念。路透
日本首相岸田文雄(右)16日在舊金山表示，總統拜登(中)邀請他進行國事訪問。左為韓國總統尹錫悅。圖為三人在APEC期間合影留念。路透

總統拜登與日本首相岸田文雄今天在舊金山短暫會晤，兩人同意為了因應中國及其他全球議題，雙方要持續緊密合作，而拜登也邀請岸田於2024年初到美國進行正式訪問。

日本放送協會（NHK）報導，兩人利用美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）之便，於舊金山短暫會晤大約15分鐘。

岸田於會談開始時表示，在當前中東情勢、烏克蘭戰爭，以及包含中國、北韓在內的印太地區挑戰，日美兩國的協調合作變得比以往任何時候都更為重要。

而拜登（Joe Biden）也說道，日美同盟的重要性較過往都還高，他希望進一步加強兩國合作。

針對以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）之間的衝突，兩人同聲譴責哈瑪斯等組織犯下的「恐怖攻擊」，同時也確認要合作改善加薩走廊（Gaza Strip）的人道狀況，並推動以色列和巴勒斯坦達成「兩國方案」。

另外，在解決兩國共同關心的中國相關問題方面，兩位領袖確認雙邊合作的重要性，並同意根據昨天美中領袖會談的結果，持續密切合作。

至於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，岸田與拜登都同意繼續嚴厲制裁俄羅斯，以及支援烏克蘭。

拜登 烏克蘭 巴勒斯坦

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