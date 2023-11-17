路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題

中國國家主席習近平在舊金山參加APEC峰會。（美聯社）

路透社報導，與美國總統拜登 會晤後，中國國家主席習近平 似乎達到自己的目標，也就是在中國經濟放緩、決策蒙受質疑之際，不必太分心因應中美關係，更專注處理極為迫切的內政問題。

習近平6年來首訪美國，和拜登在亞太經濟合作會議（APEC）高峰會場邊針對涵蓋芬太尼、軍事溝通和人工智慧（AI）等領域的合作達成共識。

報導指出，兩名消息人士表示，這3項成果都是美國向中國尋求的結果，而不是反過來。

但習近平似乎達到自己的目標：讓美國在政策上做出讓步，以換取合作承諾、緩和雙邊緊張局勢，從而可以更加關注經濟成長，並有機會吸引漸漸退出中國的外國投資 人。

中國經濟正在放緩，本月稍早公布的外國直接投資數據首度出現赤字。執政的共產黨也在處理引發外界質疑習近平決策的內部政治陰謀，包括外交部長和國防部長突然因不明原因遭到免職等。

位在夏威夷的智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）表示：「如果美國和中國能夠處理好分歧…這將意味習近平不必將所有注意力都轉移到（雙邊關係）上。他需要專注於極為迫切的內政。」

確保習近平承諾中國會配合阻止芬太尼流入美國是拜登此次峰會待辦清單上的要務。高階美國官員表示，中國同意在「信任，但要查證」基礎上，追查生產芬太尼前體的特定公司。

作為回報，美國政府16日將中國公安部物證鑑定中心從商務部貿易制裁名單中移除。該中心因涉嫌侵害維吾爾族人，於2020年被美國列入貿易制裁名單，而中國一直在爭取美國取消這項制裁。

批評人士警告，取消對中國公安部物證鑑定中心的制裁會讓中國認為，美國的實體清單是可以談判的。批評人士也質疑，拜登政府是否會信守承諾，對新疆維族人遭中國種族滅絕一事施壓。

共和黨領導的聯邦眾議院中國問題特別委員會發言人表示：「這降低了我們實體清單的可信度和道德權威。」

除此之外，在野的共和黨認為，美國沒有利用中國疲軟的經濟動能來獲得更多外交成果，錯失良機。

拜登稱中國同意恢復軍事對話是一大成果。美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪問中國聲稱擁有主權的台灣後，中國停止與美國之間的軍事對話。

不過，儘管北京歡迎緊張局勢緩和，這不太可能改變美國視為危險的中國軍事行為，例如在國際水域攔截美國船隻和飛機，這已引發多次千鈞一髮的事件。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國專家辛格頓（Craig Singleton）表示：「中國擔心美國會拿熱線當藉口，出現在中國聲稱擁有的地區。」