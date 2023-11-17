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拜習會分析：中國對美姿態放軟 但兩國對抗依舊

中央社台北17日電
美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會。（路透）
美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在加州舊金山舉行峰會。（路透）

眾所矚目的拜習會落幕，分析會後中國國家主席習近平發表的聲明，多名學者認為，北京希望透過緩和立場和減少對抗的語氣，緩解與美國的緊張關係，但美中對抗的本質仍沒有改變。

美國之音（VOA）今天報導，澳洲國立大學（ANU）政治學者宋文笛說：「在官方發表的新聞稿中，習近平表示中國沒有超越或取代美國的計畫，他還指出，中國沒有輸出其意識形態，顯示出其地緣政治野心的範圍明顯縮小。」

他說，這些訊息與習近平之前宣稱的「東升西降」形成鮮明對比。

宋文笛指出，或許中國體認，之前的強硬外交姿態對本國經濟不利，「中國的經濟困境也許跟上了它的外交言辭」。

對於習近平也提到兩國的「共同利益」，新加坡國立大學（National Singapore University）政治學家莊嘉穎指出，許多領域中美共同利益廣泛，既包括經貿、農業等，也包括氣候變遷、人工智慧。

他說，在當前情勢下，兩國共同利益不是減少了，而是更多了。

對於習近平與美國總統拜登（Joe Biden）就台灣議題的交手，國際危機組織（International Crisis Group）高級中國事務分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，習近平15日與拜登會面的講話相對簡短。

她說：「過去，你會看到中國在台灣問題上的立場表述很長，但這次語氣不同。」

不過蕭嫣然也發現，雙方正尋求緩和台海局勢，特別因台灣即將舉行選舉，這可能給兩國關係帶來未知，並可能看到緊張局勢爆發。

雖然來自中國聲稱的訊息似乎更積極和緩，但是蕭嫣然認為，美中關係的本質並沒有改變。「即使中國繼續說它認為這不是一種競爭關係，但這仍然是一種競爭關係。它將繼續視華盛頓為現實中的關鍵競爭對手。」

她說，拜登與習近平會晤的最大成就在於，替明年將要發生的關鍵事件提供若干保護，包括台灣和美國的總統選舉。

習近平 拜登 新加坡

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