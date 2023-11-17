跟誰講電話？拜登IPEF峰會遲到1小時 歡迎新成員加入 台灣有機會？

拜登總統16日在IPEF發言。（記者劉先進／攝影）

舊金山當地時間16日，在APEC峰會場邊，舉行「印度太平洋經濟框架」（IPEF）峰會，東道主美國總統拜登 竟然遲到超過1小時，讓14國與會代表枯等。

日本 「每日新聞」網站報導，IPEF峰會原訂當地時間16日下午3點半召開，拜登卻遲到超過1小時，在開場白向與會者道歉：「不好意思讓各位久等了，我在講電話，是我的錯。」拜登並未說明通話對象，會議進行半小時後結束。

拜登總統16日參加IPEF峰會時，遲到超過1小時。（記者劉先進／攝影）

IPEF峰會確認就新興市場國家的去碳化和防止逃稅等議題達成實質協議。主要4個領域中，除暫未談妥的貿易外，其餘3個領域均達成共識，這是去年9月談判啟動以來1年後首次彙總的成果。

日本共同社報導，IPEF旨在與中國抗衡，而且是美國主導，用來替代TPP和CPTPP的機制。議題不包含降低關稅，而是以貿易、加強供應鏈 、推進去碳化的「清潔經濟」、防止逃稅等的「公平經濟」這4個領域為核心推進談判。其中3個領域已達成共識。

美國總統拜登表示對談判成果感到滿意，稱「將共同開創更美好的未來」，並表示歡迎新成員加入。台灣目前尚未被納入。